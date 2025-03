Surge el amor en Pasapalabra al confirmarse el noviazgo de los dos concursantes: han querido mantener discreción sobre su vínculo

El nuevo duelo entre Manu y Rosa en El Rosco en Paspalabra ha dejado ver un curioso intercambio de estrategias. El madrileño, siempre prudente, ha puesto velocidad a la prueba mientras que la coruñesa, a menudo impulsiva, ha decidido poner pausa en sus respuestas. Esta paradoja ha puesto emoción al cara a cara que, en este programa, ha vuelto a estar precedido por el poema de nuestro ya juglar de Pasapalabra para despedir a los invitados, en este caso a Unax Ugalde, Carla Domínguez, Andrea Duro y Óscar Martínez. Que este Rosco iba a sorprender se ha visto desde el arranque. Manu ha llegado con una importante diferencia de tiempo, de más de medio minuto a su favor. Aunque ha pasado en la A, después ha firmado cuatro turnos notables, el mejor de siete aciertos. Eso le ha permitido terminar rápido la primera vuelta con 20 letras en verde, sumando una más en esa jugada. Con 21, ha preferido esperar la reacción de su rival.

En ese momento, Rosa aún estaba por la O y con sólo 9 aciertos. Durante toda su primera ronda de preguntas, ha preferido por una inusual precaución. Ha ido lenta pero con resultados inmejorables: se ha acercado poco a poco a Manu hasta superarle con 22 letras correctas. Esa remontada la ha completado incluso con otro as que la ha situado casi al borde del bote de 1.360.000 euros.

La expectación ha sido máxima: por las opciones de Rosa de completar El Rosco y por el riesgo obligado que tenía que correr Manu. Pero, finalmente, Rosa ha ganado el rosco, enviando a Manu a la temida silla azul.

Rosa y Manu se ha convertido en dos queridos concursantes de Paspalabra. Su timidez, saber estar, conocimiento, bondad e incluso sus divertidos gestos han conquistado a la audiencia. Incluso son muchos los usuarios que fantasean con una posible relación entre ambos. Algo que no sería descabellado dado que en otra ocasión el amor ya ha surgido en el plató de Pasapalabra. Y ojo, que el protagonista de la historia es el máximo campeón de este programa, Rafa Castaño.

El periodista sevillano logró el gran bote de Pasapalabra, con 2.272.000 euros, y a raíz de su éxito en el concurso de Antena 3 se conocieron aspectos de su vida privada. La revista Lecturas lanzaba la relación que tiene con una compañera de profesión, la navarra Beatriz Solano, reportera de informativos de Atresmedia, de 38 años. Rafa ha querido en todo momento mantener discreción sobre su vínculo con Solano. Beatriz Solano trabajaba como reportera de Cultura y Sociedad de los informativos de Antena 3 y es fan declarada osasunista. La periodista formó parte del equipo de Rafa cuando llevaba dos meses de andadura en el programa y uno de los temas musicales que acertó fue Love is in the air. Quién sabe, habría sido uno de los motivos de este flechazo en el plató.

A diferencia de Castaño, que según algunas informaciones hizo realidad su sueño y abrir una librería en su Sevilla natal, Solano es más activa en sus redes sociales y ahí publica recuerdos tanto de su trabajo, como de su vida privada. Eso sí, en las fotos nunca hay rastro de su pareja.