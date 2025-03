Suso Álvarez le pide matrimonio a Marieta ante la Torre Eiffel: "He dicho sí"

El colaborador de televisión Suso Álvarez y la influencer Marieta, última ganadora de GH Dúo, están muy enamorados. Así lo demuestran con frecuencia a través de sus redes sociales. "Me acuerdo de la primera vez que te vi y fue cruzándome en un pasillo, puedo decir que fue el flechazo de mi vida. Se me cae la baba contigo desde el primer día que te vi, el único que me defendía siempre", confesó ella hace unos meses a través de un largo mensaje dedicado a su novio.

Después de ocho meses de relación y el triunfo de Marieta en GH Dúo, la pareja ha hecho un romántico viaje a París. Allí, ante la Torre Eiffel, Suso ha hincado rodilla y ha sacado del bolso del pantalón... ¿Un anillo? De momento, no. El colaborador de televisión se la ha jugado a su novia y ha amagado con que le pedía matrimonio. Pero finalmente se dirigió a colocarle el pantalón. Ella reaccionó muerta de risa. "HE DICHO SÍ!! Ah …. Que era broma.. bueno al menos el amago ya lo ha hecho", ha escrito Marieta en Instagram, junto a un vídeo en el que se muestra la falsa pedida e imágenes de besos y amor por las calles de París.

La mecha del amor entre Suso y Marieta se encendió en los pasillos de Mediaset, como ella misma contó. "Recuerdo nuestra primera foto, cada plató que tenía contigo, que me ponía a temblar porque sabía que te iba a ver y después no quería que acabase para que no te fueses. Recuerdo cada conversación, cada palabra, y sí… me declaré yo… pero él dice que siempre le ha gustado lo valiente que soy para todo", señaló. "Eres inigualable y por ello… te voy a querer y cuidar hasta que Dios quiera, mientras tanto, sigamos construyendo el amor. Creo en el destino y estábamos destinados. ‘Si piensan que estoy loca que sea de amor'".

La respuesta de Suso no se hizo esperar: "Madre mía que bonito, esto me ha pillado por sorpresa. Sigues siendo una gran maestra para mí, como muestras tus sentimientos sin miedo a nada ni al qué dirán. Eres admirable, soy muy feliz contigo, sigamos creciendo sanamente juntos. TE QUIERO".