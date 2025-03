¿Alguna vez te ha salido una mancha roja en el ojo? El motivo por el que debes acudir al oculista

Si alguna vez te ha salido una mancha roja en el ojo, no te preocupes, aunque no lo creas no es grave (en la mayoría de los casos), y se llama hemorragia subconjuntival. El farmacéutico de TikTok, Álvaro Fernández (@faramceuticofernandez), ha explicado, a través de su cuenta de TikTok, por qué sucede este fenómeno que se ve tan alarmante, pero no suele serlo.

"Esto es una hemorragia en la subconjuntiva, y se produce cuando se rompe uno de los pequeños vasos sanguíneos que están debajo de la parte transparente del ojo", empieza explicando el farmacéutico y lo compara con lo siguiente: "Es parecido a tener un moratón en la piel, lo que pasa es que la subconjuntiva no es capaz de reabsorber la sangre rápidamente".

"La verdad que se ve bastante espectacular. Aunque al que le pasa le suele preocupar un montón, es algo bastante habitual, te puede pasar incluso al sonarte o al estornudar". Continúa explicando el farmacéutico, "pero normalmente no es grave, y ni siquiera se trata porque al final solito se pasa." Concluye. Y razón no le falta, normalmente esta hemorragia no da razones para preocuparse, ya que suelen pasar solas. Pero, ¿qué es exactamente la hemorragia subconjuntival y cuándo sí hay que preocuparse?

La hemorragia subconjuntival es la rotura de un vaso sanguíneo en la conjuntiva, esta es la capa transparente que recubre el ojo. Y, la razón por la que se ve como una mancha roja intensa se debe a que la sangre queda atrapada bajo la conjuntiva y no se absorbe rápidamente. Generalmente, esta hemorragia se presenta sin daños evidentes en el ojo. No suele causar ningún tipo de molestia, la única que puedes llegar a sentir es la sensación de rasguño en la superficie del ojo.

¿Qué lo puede ocasionar?

Se puede ocasionar por distintas razones como hacer esfuerzos bruscos, aunque no lo parezca toser, estornudar fuerte, levantar un peso o vomitar puede aumentar la presión y romper un vaso; el uso de anticoagulantes, como la aspirina o el sintrom puede hacer que aparezca con más facilidad. Esta hemorragia también puede ser resultado de alguna lesión ocular como frotarse los ojos bruscamente o más evidente, se puede ocasionar por un traumatismo causado por un objeto. Además, la hemorragia subconjuntival puede ser signo de hipertensión o de algún trastorno en la coagulación sanguínea.

¿Cuándo preocuparse?

A pesar de que las complicaciones que puedan causar esta afección son muy poco comunes. En caso de que sea ocasionada por un traumatismo, es importante acudir al médico para que evalúe tu ojo y así poder estar seguro de que no existen otras complicaciones o lesiones oculares. Aunque normalmente no hay de qué preocuparse, es importante estar atento a lo siguiente para poder acudir con rapidez a un especialista:

Si la mancha roja no desaparece en un máximo de 3 semanas.

Si a esta la acompaña dolor, visión borrosa o inflamación.

Si te ocurre con frecuencia.

No existe tratamiento para la hemorragia conjuntival, ya que esta se cura por sí sola sin necesidad de tratamiento. Si sientes que tienes el ojo bastante irritado puedes usar lágrimas artificiales, y por último, en caso de que te suceda con bastante frecuencia; es importante acudir al oftalmólogo, y este le dirá cómo proceder y qué análisis hay que realizar. Así que, si un día te levantas y ves una mancha roja, no entres en pánico y empieza a frotarte los ojos con más suavidad