Giro inesperado en Supervivientes: un conocido concursante pone fin a su aventura en el reality por decisión de la organización

Supervivientes es uno de los programas que arrastra más seguidores por sus tramas inesperadas, los desafíos a los que deberán enfrentarse los concursantes y las condiciones extremas en las que deberán hacerlo.

Sin embargo, en cada edición hay numerosas novedades que consiguen descolocar a todos los concursantes, haciendo que su experiencia en el reality sea aún más intensa.

Esta vez, ha sido la magia de Poseidón la que ha hecho que los concursantes se queden sin palabras por la expulsión de Manuel González, uno de los vértices del triángulo amoroso formado por Anita Williams y Montoya y quien pareceía a priori que iba a dejar atrás su aventura en Honduras.

Inesperada decisión

Tras unos días de convivencia en Honduras en los que han tenido sus más y sus menos como compañeros, José Carlos Montoya, Manuel y Anita se enfrentaban a la decisión del público que elegía a Montoya y a Anita para continuar en el concurso convirtiendo así a Manuel en el nuevo secreto de esta edición de 'Supervivientes'.

Aunque en su primer encuentro parecía que la convivencia iba a ser más que complicada entre ellos, los tres han sabido compaginarse a la perfección llegando a analizar su paso por 'La Isla de las tentaciones' y acercando posturas para protagonizar una convivencia casi idílica en sus útimos días. "Él sabe que me he equivocado, que le amo más que a mi vida, aquí tiene un apoyo para lo que necesite, los dos hemos sido un apoyo el uno para el otro, el timepo todo lo sana, a ver qué pasa en un futuro" reconocía Anita cuando Carlos Sobera le preguntaba por sus sentimientos. Por su parte, Manuel también dejaba muy claro cuales han sido sus intenciones en estos días en la isla en los que ha logrado acercarse a Montoya a pesar de lo sucedido entre ellos en el pasado: "En ningún momento he querido hacerle daño a ninguno de los dos, todo lo que teníamos que hablar, se ha hablado, a cada uno de ellos le deseo lo mejor, juntos o separados. Yo no vengo a mantener el bucle de 'La Isla de las tentaciones', he venido a competir conmigo mismo".

Tras conocer el nombre de Montoya como el primero en acompañar al resto de concursantes en la aventura, el joven se despedía muy cariñoso y cercano con Anita a la que abrazaba y besaba demostrando el gran cariño que aún sigue sintiendo por ella a pesar de su traición en el anterior reality. Ya con sus nuevos compañeros, Montoya era recibido entre risas y muestras de cariño por parte de los concursantes que llegaron a dudar de si había habido algún tipo de acercamiento con Terelu Campos con la que ha convivido en estos días. Finalmente, también Anita sorprendía a sus nuevos compañeros con su presencia y confirmando que ella también es concursante oficial de esta edición.

"Estoy triste, embajonado perdido, esto era un sueño para mí, quería competir, pasar hambre, hacer fuego, hacer de todo... pero mira, la gente no lo ha querido así y ya está, ya me lo dará Dios por otro lado" reconocía Manuel en la que él creía que era su despedida. "Mi familia, mis amigos, Gabriela también... que me esperen con ganas que voy para allí" sentenciaba antes de conocer que seguirá con el concurso en solitario a la espera de conocer el nombre del primer expulsado de esta edición.