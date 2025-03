Gloria Camila comparte el resultado de su operación de pecho y su "rediseño de escote": "Bonitas y naturales"

Gloria Camila se ha operado el pecho y no se esconde. De hecho, es ella quien muestra en Instagram cómo ha quedado el resultado final después de un año. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano asegura que tenía "complejo" con su pecho y una mala experiencia con una atenrior operación. En la actualidad, ha encontrado la clínica correcta y está muy contenta con su nuevo aspecto físico.

La influencer ha compartido un vídeo de su visita a la clínica junto al mensaje "Por fin os enseño el resultado de mi «rediseño de escote»". Con esto se refería a la nueva intervención a la que se sometió hace un año y que trataba de enmendar los errores de una anterior operación. "Como os contaba lo pasé muy mal con la primera cirugía que me realicé hace años", explicaba. Sin embargo, ahora siente que ya ha recuperado su figura.

"Ya no se llevan los pechos voluminosos", comenta su doctor. Ella está feliz con el nuevo aspecto de su busto. De hecho, sus seguidoras aprecian que ha quedado muy natural. "Te quedan muy bonitas y naturales. Así es como deben de quedar los implantes", comenta una de sus fans.

Gloria Camila no suele compartir demasiados detalles de su vida privada en Instagram. Hace cinco meses que confirmó que lo había dejado con su pareja y desde entonces ha preferido no compartir nada de sus relaciones. Ha preferido mostrar los viajes que hace, las salidas con amigas y los momentos con su padre, José Ortega Cano. Sin embargo, hay rumores de que mantiene una relación con un conocido cantante. Sin embargo, ella no ha querido dar ninguna explicación sobre esto y continúa centrada en su trabajo.m