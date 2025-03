Es el día del padre y lo más habitual es que los hijos feliciten a sus progenitores. Con la llegadas de las redes sociales, son miles los que cuelgan una imagen o mensaje dedicado a su padre.

Así lo ha hecho Julia Janeiro, hermana de Andrea Janeiro, e hija de María José Campanario y el torero.

"Gracias por ser el mejor padre del mundo, por darme tu amor, tu apoyo y tu confianza, por enseñarme a ser fuerte, a ser valiente y a no rendirme nunca. Gracias por estar siempre ahí, incluso cuando no te lo digo o no te lo demuestro. Te amo más de lo que puedes imaginar, y estoy muy agradecida por tenerte como padre. jamás te fallaré como hija y te prometo que siempre me esforzaré para no decepcionarte. cada día intento ser una mejor persona, no solo por mí misma, sino también por ti, porque sé lo importante que es para ti vernos crecer, evolucionar y ser felices. no me importa lo que pase en el futuro, siempre estaré aquí para ti, tal como tú siempre has estado para nosotros. no importa lo lejos que esté, en mi corazón siempre estarás presente, y siempre te llevaré conmigo en todo lo que haga. feliz día del padre, papi. que este día sea solo un pequeño reflejo de lo mucho que significas para mí. te quiero muchísimo y siempre lo haré", le ha escrito.

Unas palabras que llegan días después de las polémicas palabras de Belén Esteban en Ni que fuéramos shhh. Todo empezaba con un comunicado sobre Alejandro, el hermano de Julia, que cumple 18 años y por el que se pide que no haya ningún tipo de imagen ni exposición mediática.

Inesperado comunicado de la hija de Jesulín de Ubrique a su padre: "Estoy muy agradecida de tenerte como padre" / INTSAGRAM

Un comunicado al que Belén Esteban reaccionaba muy enfadada en directo en 'Ni que fuéramos Shhh'. "Yo entiendo que es menor, se hace mayor de edad y me parece muy bien. No meto a María José, pero eso se tendría que haberse hecho con todos los hijos igual. Cuando hacen los 18 años se compran coches a todos, menos a uno. Y tengo que decir una cosa, me parece muy bien lo que han hecho, y lo digo de corazón. María José no tiene nada que ver, aquí no hay tres, hay cuatro. Y a ella no la meto" estallaba contra Jesulín dejando entrever las diferencias que ha hecho con la hija que tienen en común respecto a los que tiene con Campanario y llegando a abandonar su programa al borde de las lágrimas.