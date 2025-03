Lequio para Vamos a Ver para confirmar la enfermedad de Terelu: "Su enfermedad me parece francamente feo"

Polémica en el programa Vasmos a ver de Telecinco. Alessandro Lequio criticó duramente la forma física que Terelu Campos demostró durante una prueba en 'Supervivientes', también la forma en que aludió a su enfermedad como un obstáculo y Carmen Borrego afea a su compañero su actitud: "Como estoy yo, está callado, claro", decía irónica la colaboradora.

"Creo que hablar con tanta vehemencia como hablaste tú de la enfermedad de mi hermana...", se quejaba Carmen, que le espetaba: "Con todos mis respetos, no tienes ni idea de cómo está Terelu ni por lo que ha pasado. Entonces, juzgar a Terelu y su enfermedad me parece francamente feo. Y, viniendo de ti, me parece más feo todavía". Sin embargo, Alessandro insistía en que, en su opinión, su hermana está "en una pésima forma física" y que su salud "no es su verdadero problema": "Tengo amigas que han tenido lo mismo y me han escrito, te lo podría enseñar pero creo que no es el caso".

María González Falcó / Manuel Riu

De hecho, cree que el hecho de que Terelu haya agradecido lo bien recibida está demostrando "cómo es" y que vive "con la convicción de que todo el mundo tiene que estar a su servicio".

"Estás diciendo una tontería", se quejaba Carmen, mientras Alessandro insistía en que su hermana tiene "ínfulas". Para Borrego, Terelu no tiene nada que ver con el retrato que estaba dibujando Alessandro: "Lo que es evidente es que no te cae bien, decir gracias es una cuestión de educación y hasta eso te parece mal".

"Me parece que tiene un aire de superioridad que no puede ocultar y eso es lo que pienso. Que esté todo el día con la palabra de su enfermedad en la boca y que lo utilice como excusa para no mover... me entraron los escalofríos cuando vi cómo le temblaban las piernas que fue al principio de todo, que todavía no había movido un músculo, eso es lo preocupante", reiteraba Alessandro, que llegaba a una conclusión: "Entonces, pienso que en vez de jugarse la piel, jugar con fuego en la isla, debería regresar para casa". "Entonces, lo que has dicho, no lo podrías comentar", respondía Carmen y es que para ella en los realities hay gente que puede darlo todo en las pruebas mientras otros generan otro tipo de contenidos: "No voy a hablar de la enfermedad de mi hermana por respeto a mi hermana, pero te lo explico fuera de cámaras".

Reconciliación en Supervivientes

Terelu ha protagonizado un comentadísimo 'cara a cara' con Pelayo Díaz, que no dudaba en pedir perdón a la presentadora "porque a veces me pueden las formas, pero para mí el contenido es el que es. Siento si he herido a Terelu. Le pido disculpas también a la audiencia si ha visto que he fallado".

"Yo creo que no. Estábamos todos alrededor y comíamos todos. No se me ha ido a buscar con la bandeja. No he pescado, no sé pescar, por eso cuando se me ofreció venir aquí lo primero que dije es que no podía ser concursante. No podía ser un lastre en ningún equipo. Sé mis condiciones físicas y mi fortaleza mental, el cuerpo y la mente no siempre están acorde. En la medida que he podido lo he hecho, para algunos será menos que para otros" ha reaccionado Terelu, negando así que sus compañeros "le hayan dado de comer" como asegura Pelayo.

Firme, pero conciliador, el diseñador ha dejado claro que "aquí no se están cuestionando las habilidades físicas de nadie. Lo que se está cuestionando son las formas. Terelu se queja muy a menudo y es algo que a mí me ha hecho mella. Yo lo que le reprocho es que se queje y que a veces nos hable mal", ha explicado.

Una conversación que ha terminado con ambos fundiéndose en un emocionado abrazo. "Pelayo y yo ya lo teníamos solucionado. En el momento de calentón él dijo cosas que a mí me dolieron, que hoy se acaban de hablar y ya está. Yo a Pelayo le tengo cariño, le respeto mucho como profesional. Creo que es un valiente, que lo da todo aquí por el equipo. Es un hombre de equipo y eso es lo importante" ha expresado Terelu, ensalzando el papel del influencer en el concurso, que no ha podido contener las lágrimas al escuchar a su compañera.

"Me parece que Terelu es muy generosa cuando habla, no solo conmigo, con todo el mundo. Cada vez que hemos necesitado un hombro o una palabra de ánimo o un abrazo o una sonrisa, la hemos tenido. Es justo y necesario decirlo. Creo que hablo por todos, cada vez que la vemos aparecer nos saca una sonrisa, es una alegría. Gracias por todo el apoyo, es un placer" ha respondido Pelayo, dejando sin palabras a la madre de Alejandra Rubio, con fuerzas renovadas para afrontar los próximos días tras zanjar sus diferencias con el influencer.