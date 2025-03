Luitingo ya es felicitado por el Día del padre tras lo ocurrido en las últimas horas y emite un comunicado: "Trabajaré duro para comprar la eternidad"

Jessica Bueno confesaba hace unas semanas en '¡De viernes!' que el motivo por el que Luitingo y ella habían puesto punto y final a su relación había sido la diferencia de momentos en los que ambos se encuentran. Sin embargo, lo que no se esperaba la modelo era escuchar un audio de este hablando mal de ella y de sus hijos.

En mitad de esta polémica, de la que ninguno de los protagonistas ha vuelto a hablar, Luitingo denunciaba que sufre ciberacoso tras salir a la luz la posible razón de su ruptura: su deseo de ser padre y la negativa de Jessica.

Este miércoles, el artista se ha dejado ver ante las cámaras y ha anunciado medidas legales contra aquellos que continúen acosándolo por redes sociales: "Hay cosas que me tomo bien, que intento meterle el sentido del humor, pero llega un momento que te destroza interiormente... entonces, lo que haya que hacer lo haremos y lo que tenga que pasar, pasará".

María González Falcó / Manuel Riu

El cantante ha asegurado que no esperaba recibir tanto odio tras su ruptura porque "al final me he dedicado y me dedico al artista de toda la vida y siempre recibo una crítica porque siempre no eres de buen gusto para todo el mundo, pero el acoso...".

Luitingo ha comunicado que "tengo cierta edad y mentalmente y psicológicamente, estoy fuertecillo... pero lo que me está pasando a mí le coja a un chaval que tenga complejo, que psicológicamente no esté bien y la verdad que no sé yo qué sería de esas familias, qué sería de esa criatura".

En estos complicados momentos, Luitingo se está refugiando en su familia: "Gracias a dios que la tengo, menos mal que la tengo, si no la tuviera...".

Pero, lejos de las críticas, Luitingo ha querido demostrar que él es todo amor y trata de mandar un mensaje positivo con su música y sus acciones. Así lo ha demostrado a través de una bonita dedictaroia que ha enviado este 19 de marzo a sus padres, con motivo del Día del Padre y el cumpleaños de su madre. Además, él se llama José Luis, por lo que también está de santo.

"Mami hoy 19 de Marzo es tu cumple, 59 años. No hay palabras para definir lo que siento por ti. Te deseo toda la felicidad que exista en el planeta, porque quien de verdad te conoce sabes como te vuelcas en todo. Eres lo mejor del mundo para un hijo, un marido, una familia, unos amigos. Eres lo mejor del mundo para la vida. Te quiero Rocío mía y feliz cumpleaños @mistres_v Gordo mío, hoy vuelvo a pregonar que eres el mejor PADRE del mundo, y la mejor persona que he conocido en mi vida. Sin ti no sería absolutamente nada, ya sabes lo que se me llena la boca hablando de ti. Te quiero a mi lado siempre vale? @seledetriana Ah! Y lo que mucha gente no sabe, es que es nuestro santo porque nos llamamos José Luis P.D: Os adoro con todo mi corazón. Trabajaré duro para comprar la eternidad y que jamás nos faltéis".