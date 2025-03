Ocurrió en Segovia y la Policía Nacional avisa: la estafa del albañil empieza por el tejado

Las estafas han estado siempre a la orden del día. En los últimos tiempos son más frecuentes los fraudes a través de la red, pero no son los únicos. Muchos de los delincuentes se especializan en el control de las nuevas tecnologías para aprovecharse de aquellas personas que, o desconocen su uso o, simplemente, no creen que pueda ocurrirle a ellos. Pero por muy desconectado que estés de la modernidad, no estás a salvo de todos los tipos de fraudes. Aún hoy en día siguen existiendo estafadores que trabajan de forma analógica. La última noticia de la Policía Nacional trata este tipo de engaños.

Algunas de las estafas de esta tipología pueden sorprenderte a la vuelta de la esquina, y esto es lo que ha ocurrido en Segovia. Esta población ha sido el escenario de una gran estafa dirigida por cuatro personas. Este grupo tenía un público determinado al que dirigirse, pues las víctimas más habituales fueron personas mayores. Este grupo de cuatro personas se hacía pasar por "albañiles especializados en la reparación de tejados", según detalla la Policía Nacional. Lo más destacable de estos falsos albañiles es que también se hacían pasar por empresarios. La furgoneta que utilizaban como vehículo de trabajo venía bien rotulada, es decir, como si fueran una empresa bien formada. Además de esto, el plan estaba bien trazado, ya que se preparaban con uniformes de trabajo.

Para sorpresa de las víctimas los tejados no quedaban bien rematados, incluso podían no acabar nunca el trabajo. Este último caso ocurrió en Madrid, a la mujer que denunció el caso, ya que había pagado 9.000 euros por una obra que nunca se realizó. Finalmente, los cuatro estafadores han sido detenidos. Y no solo se les acusa de estafa, sino también de pertenecer a un grupo criminal.

Si te encuentras o te has encontrado en una situación parecida, o incluso has sido víctima de estos mismos estafadores, es de mucha ayuda que des la voz de alarma y lo denuncies. Si necesitas realizar algún trabajo de albañilería, es recomendable que acudas siempre a profesionales que provengan de alguna recomendación o que, al menos, tengas alguna referencia previa.