Preocupación por el estado de salud de Francisco tras ser ingresado de urgencia: 'Insuficiencia respiratoria'

Preocupación por el estado de salud del cantante valenciano Francisco. El cantante Francisco ha sufrido una insuficiencia respiratoria por la que ha tenido que ser hospitalizado. A pesar de los problemas de salud causados por el estrés, el artista no ha cancelado por el momento el concierto del 4 de abril en el Palau de les Arts con el objetivo de ayudar a las sociedades musicales afectadas por la DANA.

Su mujer ha confirmado que el detonante de sus dolencias ha sido el estrés, aunque ya se encuentra en buen estado y con motivación de cara a su próximo conciert.

. “Francisco quiere dar el máximo en el próximo concierto benéfico y esa presión le ha pasado factura, pero ni en sueños va a cancelarlo. Está muy bien, más tranquilo ahora que los médicos le han hecho pruebas”.

"Hay veces que hay que hacer un alto en el camino", pero también ha confirmado que el próximo 4 de abril sí realizará el concierto previsto en Les Arts para recaudar beneficios para las sociedades musicales de los pueblos afectados por la dana: "Me siento identificado con las bandas, de niño pertenecí a la de la Vall d'Uixó", recordaba él mismo en una entrevista publicada hoy por este diario mientras paseaba por la plaza del Ayuntamiento de Valencia tras una de las mascletàs de estas Fallas en el balcón fallero de Levante-EMV: "Nuestros músicos se han quedado sin sociedades musicales tras la dana. No tienen locales para ensañar y, lamentablemente, el agua se llevó muchos instrumentos. Este concierto es exclusivamente para ayudarles y que sigan aprendiendo música. Eso es lo fundamental y estamos muy ilusionados", destacaba sobre el fundamento del concierto en Valencia el próximo 4 abril con su banda de siempre, con 50 músicos que "no dudaron en acompañarme cuando les llamé. Son todos valencianos. Habrá alguna sorpresa más… canciones nuevas".