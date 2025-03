Sacan el parecido de Paola Olmedo tras su operación con la hermana de Terelu Campos: "Me angustiaba"

Un mes después de someterse a una complicada operación estética maxilofacial para cambiar completamente su aspecto, Paola Olmedo se ha convertido en una de las grandes protagonistas del día al mostrar en la revista 'Lecturas' su impactante cambio físico tras su paso por quirófano.

Una exclusiva en la que la exmujer de José María Almoguera relata lo compleja que fue la intervención -en la que le han reconstruido la mandíbula y otras partes de la cara como la nariz, y que se alargó durante casi siete horas- y en la que explica que no solo ha sido por estética, sino también por motivos de salud, puesto que su malformación le afectaba a la garganta, a la audición y al estómago, llegando a correr el riesgo de quedarse sorda.

Este martes el hijo de Carmen Borrego descubría en directo en 'TardeAR' el nuevo rostro de Paola y, sorprendido, confesaba que la veía "muy guapa y muy bien", reconociendo con sinceridad que no sabía si la reconocería si se la encontraba por la calle.

Otra de las reacciones más esperadas a este cambio radical de la esteticien era la de su exsuegra, que se ha pronunciado sin filtros en 'Vamos a ver' sobre qué opina del nuevo aspecto de la exmujer de su hijo José María. "Evidentemente sabía que se había operado, pero no la había visto. La verdad es que el cambio es espectacular. Me alegro por ella porque sé que llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto y había una larga lista de espera porque ella tenía una malformación" ha expresado, defiendo que esta intervención ha sido fundamentalmente por motivos de salud: "No se hace una operación de estética, se la hace por salud y mejora estéticamente" ha apuntado.

"Llevaba mucho tiempo esperando. La llamaron cuando estaba embarazada de mi nieto y no lo pudo hacer. No seré yo la que se meta con alguien que se mejore cuando soy la primera que intento mejorarme. Me alegro porque, aunque aún está muy hinchada y tendrá que cambiar, creo que a la larga se va a alegrar mucho" ha añadido.

Una operación de la que Paola le informó por mensaje, pidiéndole ayuda para cuidar del pequeño Marc -ya que José María se encontraba en 'GH Dúo'- durante este complicado y doloroso proceso. "Ha contado conmigo como abuela y me ha permitido disfrutar de mi nieto más tiempo, y yo he hecho como haría cualquier abuela. Se lo agradezco" ha revelado, asegurando que ella todavía no ha visto en persona a su exnuera tras su cambio.

"Soy consciente de que la he ayudado, pero cuando las cosas se hacen de corazón no me gusta pasar factura. Las hago porque quiero, de corazón, por mi nieto. Mi madre decía una frase muy sabia: "Con amor todo se cura" ha zanjado, confirmando así su acercamiento a su exnuera.

"Esta operación no te recuperas tan fácilmente, me parece... sinceramente me angustiaba el momento que estaba pasando. No poder comer, no poder hablar, son dolores bastante fuertes. Ella es bastante fuerte, otros hubiésemos estado tirados" ha reconocido.

Y, ante las comparaciones del nuevo aspecto de Paola con ella, Carmen se ha mostrado rotunda: "Mejor para ella si se parece a mí, qué quieres que te diga" ha sentenciado con una sonrisa.