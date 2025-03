Beatriz Rico, de mudanza en Holanda tras abandonar Supervivientes: "Del calor tropical al frío casi polar"

Beatriz Rico fue la primera salir de Supervivientes. Lo hizo por un problema de salud. Y pasó del calor tropical al frío casi polar. Cogió un avión para hacer una mudanza en Holanda.

Beatriz Rico daba la sorpresa al pedir a la organización de Supervivientes abandonar el reality. Tras solo unos días de convivencia, la actriz asturiana se veía obligada a dejar el programa a causa del insomnio que padecía y que ha hecho que su corta estancia en la isla se convirtiera en un calvario. "sabía que el sueño para mí era un problema, pero nunca jamás pensé que el sueño fuera el detonante que me hiciera salir de la lista. No me lo esperé nunca. Yo mi gira de teatro la cancelé pensando estar tres meses allí. Me ha pillado como por sorpresa", explicaba la actriz en una entrevista concedida a De Viernes.

A través de sus redes sociales pidió disculpas a su comunidad por no haber podido continuar en el concurso y agradeció todo el apoyo. Y siguió con su vida. Cogió un avión para viajar a Holanda. "Del calor tropical al frío casi polar. Todo por ver a mi “currusco”, que está de mudanza y necesitaba ayuda; 4 manos mejor que 2, y 6 mejor que 4 y casi nos quedamos cortos", compartió con sus seguidores.

Sobre cómo se encuentra tras tener que dejar el concurso por los problemas de imsonio que sufría, dice estar en una "calma chicha bastante placentera". "Estoy en ese momento en que no hay ni tristeza ni euforia", comenta.

Los motivos del abandono

Beatriz Rico explicó los motivos de su abandono. "El mayor miedo que yo tenía era el miedo a no dormir, porque tengo el sueño muy ligero. Como objetivo personal me traje unos tapones, pero no hacen magia. Pasa una noche y otra noche y otra noche y siento que no puedo dormir. Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y con un problema que me cuesta dormirme, se me ha multiplicado por mil".

"Me empezó a fallar la vista, supongo por el agotamiento de no dormir. Y tengo unos pitidos en los oídos. Mi salud va por delante y quiero despedirme con una sonrisa y con unos abrazos. Igual si espero una noche más no puedo", añadía la actriz. Acto seguido, Sandra Barneda le preguntaba de forma definitiva si seguía o se marchaba.

"Me encantaría seguir, pero no puedo. Hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades y decir hasta aquí. Si no duermo no soy persona, sufro muchísimo y tengo miedo por mi salud. El no dormir es algo que te debilita muchísimo, me sentía muy mal. Hoy espero dormir y aparte tengo aquí a nuestro doctor y él mismo me ha dicho que con mis condiciones no se puede. Lo siento muchísimo por mi familia y amigos... como te digo, hay veces que hay que parar y poner tu salud y bienestar por delante".