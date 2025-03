Bombazo en la silla azul: Nacho Mangut regresa a Pasapalabra tras la victoria de Manu en el rosco

“Ya tardaba…”, ha comentado Rosa nada más comenzar su Rosco de Paspalabra. Se ha mostrado así de autocrítica con el fallo tempranero que ha cometido, en la A, al responder “alarido” cuando se buscaba “aullido”. La coruñesa llevaba una gran racha en los últimos programas y se ha lamentado haberse complicado de esta manera su nuevo duelo contra Manu.

De esta manera, le ha tocado hacer una especie de borrón y cuenta nueva, sin pensar en ese fallo. Tocaba arrebato y, sin duda, lo ha conseguido manteniendo un cara a cara muy igualado con su rival. A eso ha ayudado que sólo han empezado con seis segundos de diferencia, lo que Rosa debe agradecer especialmente a la nueva demostración de memoria de Pepa Rus.

Los dos concursantes han terminado su primera vuelta con 19 aciertos. Después, Rosa ha conseguido ponerse con un 21-20 a su favor. Ha sido entonces cuando le ha pesado su error inicial, que la ha abocado a un desenlace dramático. La gallega ha tenido que hacer cuentas, sabedora de que Manu ganaba con sólo un acierto más.

Finalmente, las tornas han cambiado y Manu se ha alzado con la victoria en el rosco, acumulando 1.200 euros a su bote personal, mientras que Rosa tendrá que luchar por la permanencia en la silla azul.

Una silla azul que en esta nueva era de Paspalabra tras la victoria de óscar frente a Moisés nos ha dejado momentos imborrables como el que te recordamos a continuación.

Y es que la silla azul de Pasapalabra no es moco de pavo. Y sino, solo hay que recordar lo que ocurrió en agosto del pasado año. a. Con los espectadores aún emocionados por la despedida de Vicky, en el pasado programa se produjo la eliminación de Javi. Aitor cogió su relevo, convirtiéndose en el rival de Manu en El Rosco, pero este duelo sólo ha durado una tarde porque ha saltado la sorpresa con el nuevo aspirante: Nacho Mangut.El extremeño dejaba a todos en shock cuando entraba en el plató. Era el primer exconcursante de la actual etapa que tenía una segunda oportunidad… y no la dejaba escapar. Con mucha concentración y tirando de la experiencia de su anterior etapa, controlaba los nervios de la Silla Azul, no daba pie a ningún error y ha ganado a Aitor.

Hay que recordar que Nacho fue uno de los dos primeros concursantes de la actual etapa de Pasapalabra, hace más de cuatro años. Por eso, entonces no tuvo que enfrentarse a esta prueba como aspirante y esta sensación ha sido nueva para él. Sin embargo, tiene un brillante historial que hace prever un apasionante duelo contra Manu a partir de ahora.

Pero, así como sorprendió en su llegada, también lo hizo en su adiós. Dos meses y medio después, el 31 de octubre, Alberto daba la sorpresa al derrotar a Mangut en la silla azul, por lo que se procedía a la eliminación de uno de los grandes rivales de Manu.