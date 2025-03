Claudia Bavel deja al descubierto su relación secreta con Julián Contreras: "Voy a contar..."

Kiko Rivera volvía a convertirse en uno de los protagonistas de la crónica rosa tras salir a la luz el intercambio de mensajes que habría protagonizado con Claudia Bavel, actriz de contenido para adultos que se ha convertido en un rostro conocido por su idilio con Iker Casillas. Y es que al parecer, y según la versión de la catalana, habría mantenido un romance con el exfutbolista durante un año.

Ahora, la joven ha tirado de la manta con un escándalo en el que estarían involucrados otros rostros famosos como Joaquín Sánchez, exjugador del Betis y casado con Susana Saborido o Kiko Rivera, casado con Irene Rosales.

En un discreto segundo plano después de varias semanas en el ojo del huracán mediático tras salir a la luz su 'affaire' con Iker Casillas y los mensajes íntimos que se habría intercambiado con el exfutbolista Joaquín Sánchez, Claudia Bavel podría tener una nueva 'conquista'.

Pero la lista de famosas conquistas de la joven parece ir en aumento. Ahora, ha sido el turno de Julián Contreras, quien ha sido el último en aparecer entre los posibles ligues de la catalana, con quien habría protagonizado un intercambio de mensajes.

"¿Saga familiar?"

Era la propia actriz de cine para adultos la que hace unos días lanzaba un nuevo órdago ante las cámaras de Europa Press al revelar que alguien muy conocido de nuestro país se habría mensajeado con ella a raíz de su salto a la fama por sus imágenes junto al ex de Sara Carbonero abandonando un hotel en Barcelona. "¿Saga familiar? Eso suena a torero o a familia de torero no?" desvelaba con una sonrisa misteriosa, sin dar el nombre del nuevo famoso que habría caído 'rendido' ante su encantos.

El programa 'Ni que fuéramos Shhh' descubría poco después que se trata de Julián Contreras Jr., hijo de Carmen Ordóñez y por tanto hermano de Cayetano y Francisco Rivera, que habría enviado varios mensajes a Claudia a través de redes sociales.

Pero, ¿qué hay realmente entre ellos? Sin entrar en detalles aunque sonrojándose cuando le hemos preguntado por su nueva 'conquista', la creadora de contenido de 'Only Fans' ha confirmado que tiene una "amistad" con Julián, evitando entrar en detalles sobre su tipo de relación o si han llegado a tener algo porque no quiere que se le acuse de utilizar al ahora youtuber -alejado de los focos desde que dejó su vida en Madrid para instalarse en Córdoba con su padre hace un año- para continuar en el candelero: "Es que no, no voy a contar nada porque luego decís que solo hago que hablar" ha asegurado misteriosa.

Sin embargo, no se olvida de Casillas, y no ha dudado en lanzar un dardo al exportero del Real Madrid después de que Daniela Requena haya revelado que se ha mensajeado con él, convencida de que después de que su 'tonteo' haya salido a la luz, Iker pasará de ella. "Seguramente. Él siempre funciona así" ha sentenciado.

En cuanto a Joaquín, Claudia se ha desmarcado de las polémicas intervenciones en televisión de José Ramón Saborido, hermano de Susana Saborido, arremetiendo contra ella en diferentes platós y asegurando que consiente las infidelidades del exjugador del Betis para seguir mantiendo su alto nivel de vida: "Pues tampoco estoy siguiendo mucho el tema, la verdad. O sea, yo por Iker sí que sentí, pero por Joaquín me da igual, entonces no he seguido mucho el tema de Joaquín" reconoce, nombrando una vez más a Casillas, del que no sabe nada desde que contó su relación.