Se confirma el adiós de Kiko Rivera: "A principios de semana vieron algo que no iba bien"

Preocupación por la salud de Isabel Pantoja, ya que como ha revelado este jueves en exclusiva el periodista Antonio Rossi en 'Vamos a ver', la tonadillera estaría ingresada desde principios de esta semana en una clínica de Madrid. "A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba y decidieron ingresarla de urgencia aquí en un centro hospitalario de Madrid", ha relatado.

Intentando tranquilizar a los seguidores de la cantante, ha asegurado que a pesar de que lleve tres días hospitalizada los médicos que la están tratando "no hay preocupación". "Pensaban que podía haberse ido hoy a casa pero sigue ingresada, están esperando los últimos resultados y a la espera de que todo salga bien" ha añadido el colaborador, deslizando que el alta podría ser inminente y que pronto podría regresar a su residencia en la capital si las pruebas que le han realizado salen bien.

Un ingreso en el que Isabel estaría acompañada tan solo por su hermano Agustín Pantoja y que no habrían comunicado a nadie de la familia, ni siquiera a su sobrina Anabel Pantoja. "No lo sabe absolutamente nadie" ha afirmado Rossi.

Un nuevo problema de salud meses después de los problemas que le obligaron a cancelar varios conciertos de su gira '50 Aniversario' hace varios meses, y del que el periodista no ha querido entrar en detalles, insistiendo en que "las cosas están bien" y "no hay preocupación".

Este ingreso se produce dos semanas después de que Isabel haya llegado a un acuerdo con la productora Mediacrest para hacer un documental y una serie de ficción sobre su vida. Dos proyectos que todavía se encuentran en una fase muy inicial y con los que la artista está muy ilusionada.

Una noticia que vuelve a poner el foco mediático en la salud de la artista y en las visitas que podría recibir, ya que al parecer solo se encuentra su hermano Agustín a su lado. Sin embargo... Rossi confesaba que nadie de su familia había sido avisado de este ingreso.

Ni siquiera su sobrina Anabel, quien se dejó ver este miércoles en la capital realizando la mudanza de su piso... pero, ¿y sus hijos? Mientras Isa Pantoja se mantiene en un segundo plano, Kiko Rivera ha sido preguntado y... ha salido corriendo.

Si, corriendo. El dj ha preferido echarse a la carrera al ver a la prensa para evitar las preguntas sobre si es conocedor de la situación que atraviesa su madre y sobre si viajará estos días a Madrid para estar a su lado a pesar de la 'no relación' que existe entre ellos.De esta manera expone su adiós a hablar sobre cualquier tema relacionado con su madre. Eso sí, Kiko Rivera ha anunciado que le han hackeado su cuenta de X. "La cuenta de Twitter o como se llame ahora me la ha hackeado. Ya está en manos de mis abogados".