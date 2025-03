David Cantero da un vuelco a su carrera tras su despido de Telecinco y expondrá su obra en Berlín: "Feliz"

Mucho se ha hablado (y escrito) de la salida de David Cantero de Informativos Telecinco. El periodista era uno de los rostros conocidos en los noticieros de Mediaset. Su salida pilló por sorpresa a los espectadores y causó una gran connmoción en el mundo de la comunicación. Cantero recibió cientos de mensaje de apoyo y de personas que ponderaban su trabajo. Esta última etapa está haciendo uso de sus redes sociales para mostrar cómo es su día a día. La música y el arte copan su vida.

Una de las grandes pasiones de Cantero es tocar la guitarra. Poca gente lo sabía. También le encanta pintar. A estas dos facetas tan desconocidas de su vida para quienes seguían su forma de contar las noticias en infomrativos (primero en TVE y luego en Telecinco) es a lo que se dedica. Escucha la música que le gusta, pasea con calma con su perro, pinta sin prisas y toca la guitarra cuando quiere. "Es fantástico pasear con Haru sin prisa bajo la lluvia, dar una larga caminata y después un buen desayuno, con ella siempre muy atenta a la tostada", comentaba en su Instagram.

David Cantero ha publicado una de sus obras más importantes, con la que participará en "TOP SELECTION BERLIN ‘25”. "Se titula ”La delgada línea”, es un óleo sobre papel y tabla, de 100X100 cms., pintado entre Septiembre y Octubre de 2024", explica el comunicador.

Sus seguidores han quedado impactados con la obra, con su significado y con su faceta artística. "Pero también pintas. Qué barbaridad. Desde luego no te vas a aburrir sin TV... Disfruta", le escriben.

Su salida de Telecinco

En su perfil de Instagram, Cantero se refirió a las numerosas teorías que circularon en los medios y redes sociales, aclarando que las verdaderas razones de su partida son personales y solo él las conoce. “Desde hace días, desde ese día, es un no parar de informaciones y especulaciones más o menos precisas en los medios, en las redes, de mensajes y comentarios entre los que me conocen más y menos, lo veo, lo escucho y lo leo con cierta distancia, como si se hablara de otra persona, es curioso”, expresó el periodista.

David Cantero destacó que no cree que las especulaciones sobre su salida tengan mucha importancia, ya que se siente en calma y sin reproches. “La vida sigue, el camino es largo, se pierde siempre en el horizonte, y yo avanzo por él sereno y confiado, con la conciencia tranquila y la cabeza alta, con dignidad como mi pequeña Haru… Cada vez soy más 'perro', un perro viejo y tranquilo, y miro la vida con cierto desdén, relativizando casi todo”, afirmó. El presentador también resaltó que su salida no fue algo que esperara que causara tanto revuelo, y agradeció el cariño y respeto recibido. “Es hermoso, muy hermoso, recibir tanto cariño y respeto, con eso me quedo de momento… Muchísimas gracias una vez más”, concluyó.

'Poco pasa TV', anteriormente conocido como 'Algo pasa TV', revelaba que la salida de David Cantero de Telecinco se ha debido a "un motivo presupuestario". "En Mediaset están cambiando cosas y el presupuesto destinado a los informativos también lo ha hecho. Se ha reducido considerablemente", aseguraban desde el medio. Debido a la repercusión que ha tenido la información, el presentador se ha visto obligado a pronunciarse. Eso sí, no lo ha desmentido, tan solo se ha limitado a expresar que los motivos de su marcha solo lo sabe él.