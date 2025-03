El fuerte motivo que lleva a Terelu Campos a derrumbarse en directo y amenaza con abandonar: "No puedo más"

Convertida, con permiso de José Carlos Montoya, en la gran protagonista de 'Supervivientes 2025', Terelu Campos no puede más. Después de 14 días en Honduras -aunque su reto como 'fantasma del futuro' era superar los 21 días que su hermana Carmen Borrego estuvo en el reality- la colaboradora ha activado el protocolo de abandono y podría estar viviendo sus últimos momentos en Los Cayos Cochinos.

Una noticia de última hora que han adelantado este jueves en 'El programa de Ana Rosa', emitiendo unas imágenes inéditas de la hija de María Teresa Campos, sin poder contener las lágrimas, confesando que se quiere ir. "Quiero activar el protocolo de abandono" ha expresado desolada mirando a cámara, reconociendo que su cuerpo y su mente han dicho basta y ya no aguanta más en el programa.

Por el momento se desconocen los motivos por los que Terelu quiere tirar la toalla antes de lo esperado, puesto que durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' el pasado martes se reencontró con sus compañeros después de varios días conviviendo en 'Playa Misterio' con Montoya, Anita y Manuel, y protagonizó un tenso cara a cara con Pelayo Díaz que terminó con una emotiva reconciliación, dejando atrás las diferencias que han tenido al arranque del reality.

Esta noche, durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, conoceremos las razones de la madre de Alejandra Rubio y veremos si el presentador -con el que tiene una gran confianza- es capaz de convencerla para que continúe en Honduras y supere los días que su hermana Carmen estuvo en el reality (le quedan todavía 7) o si, por el contrario, la decisión está meditada y abandona 'Supervivientes' después de solo dos semanas.

Reconciliación

A pesar de que Terelu Campos ha pasado las últimas 48 horas conviviendo en 'Playa Misterio' con José Carlos Montoya, Anita y Manuel, el resto de sus compañeros creían que había abandonado 'Supervivientes' tras el tenso enfrentamiento que protagonizó con Pelayo Díaz el pasado domingo durante 'Conexión Honduras'.

Una discusión que comenzaba cuando la hija de María Teresa Campos se quejaba de que las lentejas "estaban duras" y contestaba de malas formas al influencer, que no dudaba en reprocharle sus palabras y pedirle que le tratase con educación. "Yo la trato como una madre y mi madre nunca reaccionaría así, nunca diría 'no me toques los cojones'. No te tienes que levantar para que te demos de comer, te lo llevamos a la boca, encima sé un poco más agradecida. Se cree que estamos en el Marbella Beach Club y no somos sus sirvientes. Está acostumbrada a tener servicio y está en la playa como si estuviera en una hamaca. Y encima se queja" estallaba Pelayo con sus compañeros.