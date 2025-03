Kiko Hernández reaparece en Ni que fuéramos... y anuncia su nueva boda: "Me parece una catetada"

Kiko Hernández es sin duda uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla. Desde que saltara a la fama por su participación en GH 2, el colaborador se convirtió en uno de los colaboradores estrella de Telecinco.

Sus primeros pasos en Crónicas marcianas y A tu lado allanaron el camino para que el madrileño acabase saltando a Sálvame, donde dio el paso definitivo en el mundo televisivo.

Sin embargo, desde que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez fuese cancelado, sus apariciones en Ni que fuéramos... han sido más bien escasas y se ha dedicado a centrarse en su vida familiar juto a su marido y sus dos hijas.

Con Ni que fuéramos... en su recta final, el colaborador ha vuelto al plató para contar cómo se encuentra y ha dejado a todos sus compañeros de progarama sin palabras al confesar que, en los últimos dos años se ha casado hasta 4 veces, una de ellas en Las Vegas. "Me he casado en Las Vegas con Fran. No nos hemos vestido de Elvis. No hace falta, puedes elegir cómo hacerlo. Fue en el hotel César. Lo reservamos con mucho tiempo. "Fue una boda boda. Tú puedes elegir como quieres celebrarla y a Fran se le ocurrió así un poco hacerlo con gabardina pero a mí lo de Elvis Presley me parece una catetada".

La época de Sálvame

En 2009, Kiko Hernández se unió al elenco de colaboradores de Sálvame, un programa de entretenimiento y actualidad que se ha convertido en un fenómeno de audiencia en España. Su presencia en el plató no pasó desapercibida; con su característico estilo crítico y mordaz, Kiko se convirtió en uno de los colaboradores más influyentes y comentados. Durante más de una década, su figura fue sinónimo de controversia y espectáculo, dos ingredientes esenciales para el éxito del programa.

En Sálvame, Kiko Hernández no solo opinaba sobre la vida de los famosos, sino que también compartía partes de su vida personal, lo que aumentaba el interés del público en su persona. Este programa le permitió desempeñar un papel crucial en la televisión, cimentando su posición como una de las figuras más destacadas de Telecinco.

Los momentos más memorables de Kiko en Telecinco

A lo largo de su trayectoria en Telecinco, Kiko Hernández ha protagonizado numerosos momentos que han quedado grabados en la memoria de los espectadores. Desde enfrentamientos en directo con otros colaboradores hasta confesiones personales que sorprendieron a la audiencia, su capacidad para mantener a los televidentes al borde de sus

La salida de Kiko Hernández de Telecinco

Kiko Hernández puso fin a su etapa en Telecinco con el final de las emisiones de Sálvame en Mediaset. Se forjó así una explosiva salida de la cadena de las estrellas de este programa, con polémica. Y decidieron emprender su proyecto, ahora emitido en el canal Quickie de Youtube y en Ten, en la televisión.

Ha sido precisamente en este programa, Ni que fuéramos Shhh, en el que Kiko Hernández, tras anunciar una exclusiva, ha dicho que ha pensado en cambiarse el nombre a "Redes". Aseguró que iba a ir a Comisaría a plantear el cambio de nombre.

¿Pero por qué? Se trata de una broma irónica con dardo envenenado a Telecinco, cadena a la que con frecuencia mandan "recaditos" desde Ni que fuéramos Shhh. Kiko Hernández quiso denunciar así que el programa de Telecinco Fiesta se hace eco de sus exclusivas sin citarle, únicamente mencionando que son informaciones que circulan en las "redes" sociales.

Así, una vez más, Kiko Hernández ha hecho gala de su mordacidad en antena, esta vez para criticar a su excadena.