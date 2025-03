Marta Riesco emite un comunicado tras ser despedida de 'Ni que fuéramos Shhh': "Hacer televisión con pocos recursos"

Horas después de que Belén Esteban anunciase por sorpresa en directo y sin poder contener las lágrimas el fin de 'Ni que fuéramos Shhh' en TEN después de un año entreteniendo a la audiencia, y en medio de rumores no confirmados de que 'la princesa del pueblo' y sus compañeros María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés o Kiko Hernández entre otros desembarcarán próximamente en la nueva apuesta de TVE para sus tardes, 'La familia de la tele', Marta Riesco ha reaparecido en la gala de los Premios 'La alegría de vivir' en Barcelona para recoger un galardón en nombre del programa.

Y como no podía ser de otra manera siendo una de las reporteras más populares de 'Ni que fuéramos Shhhh', formato que le ha dado la oportunidad de volver a trabajar tras la etapa más oscura de su vida -marcada por su polémica relación y posterior ruptura con Antonio David Flores- se ha pronunciado sobre el fin del programa, dejando en el aire si la veremos próximamente en TVE o si por el contrario continuará en el nuevo programa que Carlota Corredera va a presentar en TEN, 'Tentáculos'.

"Empezamos en un programa que no sabíamos que iba a pasar, sabíamos que teníamos claro todos que queríamos que las redes sociales fueran y tomaran un papel fundamental, y la gente lo que quiere es precisamente eso. Da igual que no tengas grandes platós, al final la innovación es eso. Con muy pocos recursos hacer televisión. Y yo creo que Ni que Fuéramos, está mal que lo diga porque formo parte de ellos, pero creo que han marcado algo muy grande en el mundo de la televisión" ha reconocido orgullosa, emocionándose al hablar del fin del programa.

Para ella, a nivel personal, ha significado "lo que estaba buscando. Me tiré dos años sin trabajar, pensé que nunca iba a volver a retomar mi carrera como reportera, que es lo que siempre reivindiqué. Que me hayan llevado otra vez a las calles ha sido algo que todavía a día de hoy no me puedo creer, es lo mejor que me ha pasado, sin duda". "La mejor decisión que tomé en mi vida fue formar parte de ese equipo" confiesa.

¿Formará parte del nuevo programa de TVE o se quedará en Ten con Carlota? Como admite, "esa es la gran pregunta que todavía no puedo contestar. No puedo deciros nada todavía porque no lo sé, pero seguro que voy a ser súper feliz".

Y es que aunque en un principio creyó que su relación con Patiño y Belén -que le dieron mucha caña durante su historia de amor con el ex de Rocío Carrasco- era imposible, desvela que "fíjate tú la vida que me llevo muy bien con ellas, con Belén me parto de risa y con María también". "Todavía no me han invitado a irme con ellas al final del programa, que se van a veces a tomar un Cola Cao y tal, y ahí no me han invitado, pero yo espero que próximamente esto suceda" ha asegurado esperanzada, afirmando que "muchas veces creemos que la gente es de una manera según que hayamos escuchado de ellos, y al final cuando los conoces es cuando te das realmente cuenta de quiénes son".

En el terreno personal tampoco se puede quejar, ya que sigue enamoradísima del cantante Alejandro Caraza, con el que vive hace meses en Madrid y con el que confiesa que le encantaría ser madre: "Estamos en el practicar y que sea lo que sea. De todas formas, no pasa nada, tenemos mucho trabajo. Hay un pause un poquillo, que esperemos, pero quiero ser madre 100%, 100%. Y no me queda mucho, porque claro, voy a hacer 38 ya". "Estoy muy contenta. Creo que sin él no estaría tan tranquila y tan bien mentalmente como estoy, hubiese sido imposible" reconoce.

Por último, Marta ha bromeado con la amistad que ha hecho con José Manuel Díaz Patón a raíz de abordarle en plena calle como reportera en varias ocasiones, y que está en el punto de mira por haber recuperado la ilusión con una misteriosa rubia un mes después de su ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada: "El señor Patón y yo somos grandes amigos. ¿Tiene una nueva novia? Primera noticia que me das. Mira que yo creía que iba a volver con Ágatha, yo veía al señor Patón muy enamorado, pues estoy ahora mismo un poquito dolida de que el señor Patón no me lo haya contado. Me ha mandado un WhatsApp ahora, porque se dedica a mandar WhatsApp con su columna, con la que escribe. Justo me acaba de mandar una, pues ahora le voy a preguntar" ha asegurado entre risas.