Paola Olmedo desvela la cara oculta de José María Almoguera tras su paso por quirófano: "Irá madurando más"

Paola Olmedo retoma la normalidad poco a poco tras su complicada operación estética maxilofacial que ha cambiado completamente el aspecto de su rostro. Tras reaparecer en portada de la revista 'Lecturas' revelando al detalle cómo fue la intervención -que duró 7 horas y en la que tuvieron que reconstruirle la mandíbula y la nariz- la exmujer de José María Almoguera se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press y, tras confesar que no se reconoce cuando se mira en el espejo, nos ha contado cómo se encuentra y el apoyo fundamental que ha tenido en su nuevo novio ante este cambio tan llamativo.

Nueva imagen

Todavía ocultando parte de su cara con una mascarilla porque los resultados todavía no son los definitivos al encontrarse en plena recuperación, la exnuera de Carmen Borrego no puede dejar de sonreír, sin disimular que está "feliz" con su nuevo aspecto aunque explica que "estoy como todavía un poco inflamada".

"Estoy muy bien, no me puedo quejar. Se ha dicho que no me gustaba, a ver, es la reacción que el primer contacto al verme... pero estoy bastante contenta" ha revelado, apuntando que el resultado no es el que estamos viendo porque está en pleno postoperatorio y tardaremos "incluso un año" en ver su rostro definitivo.

"Me gusta, al principio es raro, me ha impactado, es extraño, es raro, pero sí me gusta. Estoy súper contenta con el trabajo que han hecho en el hospital La Paz. Ya te digo que todo súper bien, súper contenta con el doctor y con todo el equipo" ha añadido encantada.

Asegurando que antes también estaba "conforme" con su aspecto pero que la operación "era una cosa que no era una opción, tenía que hacerlo" por razones médicas y de salud, Paola ha revelado que tras su cambio ha hablado tanto con José María como con Carmen Borrego la han llamado: "He hablado con ellos ya, pero fenomenal" confiesa, admitiendo que le parece normal que su exmarido dijese que si la veía por la calle seguramente no la hubiese reconocido. "Hay mucha gente que no" admite.

Su gran apoyo en la operación, su nuevo novio, del que se confiesa muy enamorada tras varios meses de discreta relación. "Es increíble, me cuida mucho. Ojalá que sea siempre" ha confesado sin cerrar las puertas a una boca, confirmando entre risas que la ha tratado "como un alfa". "También es tierno, y también es súper cariñoso. Estoy muy contenta con él, me ha apoyado muchísimo" desvela.

"Inmaduro"

"No tiene nada que ver" ha expresado cuando le hemos preguntado si José María no lo hacía. "José es diferente, pero no tiene nada que ver con eso. Pienso en lo que yo busco, sin tirar nada a nadie, ni que haya malos entendidos. No, él tiene su manera de ser, él es como es. Y yo, pues, a otra cosa. O sea, me gusta eso de mi chico, pero no es ninguna comparativa ni mucho menos. José tiene sus cosas buenas" ha aclarado, matizando su dardo a su exmarido en 'Lecturas' tachándolo de "inmaduro" afirmando que "poco a poco irá madurando más".

"Un hijo te hace madurar, pero hay muchas cosas que vamos aprendiendo con los días" afirma rotunda, dejando claro que en ningún momento ha querido decir que el nieto de María Teresa Campos no cumpla como padre, y que si ha dicho que el tiempo que no pasa con su hijo es tiempo que se pierde es algo que ha dicho "en general, para todos los que somos padres": "No, no, no. Esa es una manera de decir que disfrute cada momento. O sea, no me meto yo ahí".

Respecto a si José María es diferente con María 'la Jerezana' a como era con ella, Paola cree que "con cada persona somos diferentes. Si la persona saca lo mejor de ti es buenísimo, ¿no? Que es lo que a mí me pasa, me gusta que saquen lo mejor de mí"; y no sabe si ella fue capaz de sacar "lo mejor" del hijo de Carmen Borrego. "No voy a decir ni sí ni no. Ahí no me meto. Solamente que somos diferentes con cada persona" zanja, sin dar ningún consejo a la exconcursante de 'GH Dúo' para encajar en el clan Campos. "Carmen, yo qué sé, no se lleva mal con nadie. Pero no puedo decir nada ahí. De lo que te digo, cada uno actúa diferente. O sea, yo soy totalmente otra persona" afirma rotunda.

"Muy agradecida" con su exsuegra por lo que la ha ayudado con el pequeño Marc tras la operación, "estoy muy agradable con ella porque es muy buena mano y me ha venido muy bien", la esteticien se toma con una sonrisa que hayan comparado su nuevo aspecto con el de Carmen, e incluso con Sara Carbonero: "Me halagan, me halagan mucho. Me queda, me queda. Muchas gracias".

Minutos después, Paola ha vuelto a hablar ante las cámaras y, asegurando que se encuentra "muy bien" aunque "todavía me queda", ha revelado que tras la intervención el riesgo de sordera por su malformación en la mandíbula ha desaparecido completamente: "Nada. La verdad que ya es cuestión solamente de que se me baje todo el hinchazón. Es que es un proceso muy largo. Todavía me queda que baje. Entonces todavía no gesticulo, pero tampoco hablo bien del todo todavía".

"Todo el mundo se sorprende, pero bien, es para bien. A ver, en todos los sentidos, ya sea de salud y estético, que todo el mundo pensaba que era estético, y es de salud, aunque no esperaba que el cambio físico fuese a ser tanto" ha explicado.

En estas semanas que ha estado de reposo, Paola ha estado siguiendo 'Supervivientes' y, como confiesa, está viendo "muy bien" a Terelu Campos, defendiendo que al contrario de lo que se ha dicho en algunos programas, Carmen no tiene celos de su hermana: "Ay, no. Es que es absurdo. No, no. Además, son hermanas y son muy unidas. No, no, no. O sea, yo no pienso eso".