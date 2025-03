Paola Olmedo ficha por este programa de Telecinco tras pasar por quirófano: el papel que jugará en las tardes de la cadena

Paola Olmedo retoma la normalidad poco a poco tras su complicada operación estética maxilofacial que ha cambiado completamente el aspecto de su rostro. Tras reaparecer en portada de la revista 'Lecturas' revelando al detalle cómo fue la intervención -que duró 7 horas y en la que tuvieron que reconstruirle la mandíbula y la nariz- la exmujer de José María Almoguera se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press y, tras confesar que no se reconoce cuando se mira en el espejo, nos ha contado cómo se encuentra y el apoyo fundamental que ha tenido en su nuevo novio ante este cambio tan llamativo.

Pero parece que la exmujer de José María Almoguera no solo está recuperando su vida cotidiana, también parece estar dispuesta a dar un giro a su carrera, al menos por unas horas, ya que mñana reaparecerá en televisión en TardeAR.

Una esperada entrevista en la que la exnuera de Carmen Borrego podrá mostrar en directo su nueva imagen y ahondar en la actualidad que rodea a la familia Campos; desde la nueva vida de su ex con María la jerezana, a la que conoció en GH Dúo o el concurso que Terelu Campos está haciendo en Supervivientes.

A partir de las 15:45 horas en Telecinco, la exnuera de Borrego volverá a sentarse en un plató de televisión para anunciar todos los detalles de la operación a la que se ha sometido. Tras las imágenes sobre su rostro, veremos por primera vera vez a Paola Olmedo con su nueva imagen en televisión. Además, se encontrará con su expareja José María Almoguera, ya que es colaborador de 'Tardear'.

Nueva imagen

Todavía ocultando parte de su cara con una mascarilla porque los resultados todavía no son los definitivos al encontrarse en plena recuperación, la exnuera de Carmen Borrego no puede dejar de sonreír, sin disimular que está "feliz" con su nuevo aspecto aunque explica que "estoy como todavía un poco inflamada".

"Estoy muy bien, no me puedo quejar. Se ha dicho que no me gustaba, a ver, es la reacción que el primer contacto al verme... pero estoy bastante contenta" ha revelado, apuntando que el resultado no es el que estamos viendo porque está en pleno postoperatorio y tardaremos "incluso un año" en ver su rostro definitivo.