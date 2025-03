Soy pescadero y con estas claves sabrás elegir el mejor rape

El pescadero viene un día más con nueva información para sus espectadores, esta vez toca hablar del rape. Hay diferentes variedades de este pescado y el pescadero habla de dos de ellos: el rape africano y el rape negro común. Una vez más contribuye a aclarar las ideas de los clientes al hablar de las diferencias de los dos tipos de pescados. Una curiosidad sobre este pez, es que antiguamente no tenía buena fama, por lo que se devolvía al mar nada más se pescaba, según se cuenta popularmente.

Una de las principales diferencias que menciona es el precio y la calidad, ya que empieza la muestra diciendo que "el rape negro es el que mayor valor económico y calidad tiene". De este rape negro común, el pescadero también destaca su coloración, ya que es algo más oscuro, aunque solo por uno de los lados. Como consecuencia de esto, el vientre es blanco. Además, es más ancho que el africano, lo que se refleja también en la cabeza, tanto en anchura como en redondez. Pero hay otro aspecto interesante, quizá el que más para los espectadores, ¿cuál es la textura y el sabor? El pescadero reconoce que ambos están buenísimos, pero, aun así, da una pequeña diferencia: "el rape negro tiene la carne más firme y apreciada en la cocina". El pescadero aprovecha la oportunidad para enseñar parte del interior, de lo que destaca el hígado. Sobre esto, apunta que suele venderse aparte.

Para identificar el rape africano puedes guiarte de otras características. En contraposición con el anterior, este tiene una pigmentación negra por ambas caras, tal y como puede verse en el vídeo. Pero también añade otra información sobre esta característica, no es tan negro, sino que toma un tono más grisáceo. En cuanto a su anatomía, destaca porque tiene una boca más estrecha, con muchos dientes bien afilados. Además, indica que los ojos "suelen tener un cristalino bastante llamativo", aunque en este caso parezcan opacos tras haber estado en contacto con hielo. Su cuerpo es más alargado que el rape negro y, de acuerdo con esto, es algo más puntiagudo. Por último, en lo que se refiere a la textura, este es más gelatinoso.

Pero esto no es todo, también tienen una última diferencia que los diferencia debajo del agua, a la hora de cazar a sus presas. Ambos son pescados relativamente planos que van bajo tierra y se sirven de dos antenas para cazar. Sin embargo, he aquí la diferencia, el rape negro no solo tiene las dos antenas, sino que en una de ellas puede distinguirse una pequeña bola, o "pedúnculo", como dice el pescadero. Según explica él mismo, "son animales que se entierran, solo dejan a la vista la cañita para pescar".

Ambos pescados tienen multiplicidad de propiedades. Son una fuente de proteínas, selenio, fósforo, vitamina B12 y niacina, según recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.