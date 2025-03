Roberto Leal da la "bienvenida oficiamentel" a Virigina a Paspalabra tras la derrota de rosa: esto es en lo que va a gastar el bote

“Ya tardaba…”, ha comentado Rosa nada más comenzar su Rosco de Paspalabra. Se ha mostrado así de autocrítica con el fallo tempranero que ha cometido, en la A, al responder “alarido” cuando se buscaba “aullido”. La coruñesa llevaba una gran racha en los últimos programas y se ha lamentado haberse complicado de esta manera su nuevo duelo contra Manu.

De esta manera, le ha tocado hacer una especie de borrón y cuenta nueva, sin pensar en ese fallo. Tocaba arrebato y, sin duda, lo ha conseguido manteniendo un cara a cara muy igualado con su rival. A eso ha ayudado que sólo han empezado con seis segundos de diferencia, lo que Rosa debe agradecer especialmente a la nueva demostración de memoria de Pepa Rus.

Los dos concursantes han terminado su primera vuelta con 19 aciertos. Después, Rosa ha conseguido ponerse con un 21-20 a su favor. Ha sido entonces cuando le ha pesado su error inicial, que la ha abocado a un desenlace dramático. La gallega ha tenido que hacer cuentas, sabedora de que Manu ganaba con sólo un acierto más.

Finalmente, las tornas han cambiado y Manu se ha alzado con la victoria en el rosco, acumulando 1.200 euros a su bote personal, mientras que Rosa tendrá que luchar por la permanencia en la silla azul.

Y lo ha hecho contra Virginia, quien ha contado que destinará el dinero del bote para un "viaje muy especial". "Conocí a mi marido en pandemia, que es argentino y, luego me quedé embarazada, nos dieron plaza de oposición y por cuestiones no he mos podido ir a ver a su familia", contaba.

Jota Caral / Manuel Riu

Posteriormente Roberto Leal le ha dado la "bienvenida oficialmente a Pasapalabra" y ha comenzado el duelo contra Rosa. L agallega se ha mostrado de lo más tranquila y ha acertado cada definición. Virgina, por su parte, no ha podido con la prueba y su sueño en Pasapalabra ha terminado a los pocos minutos de empezar.

De esta manera, Rosa ha vuelto a su puesto en el programa para medirse una vez a Manu y tratar de conquistar el codiciado premio que ya supera los 1,3 millones de euros o, al menos, tratar de evitar la silla azul que a tantos buenos concursantes se ha llevado por delante.