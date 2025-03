Ni Rosa, ni Manu Paspalabra, Fer Castro hace historia por sorpresa el primer ganador de 2025 tras luchar contra el cáncer

“Ya tardaba…”, ha comentado Rosa nada más comenzar su Rosco de Paspalabra. Se ha mostrado así de autocrítica con el fallo tempranero que ha cometido, en la A, al responder “alarido” cuando se buscaba “aullido”. La coruñesa llevaba una gran racha en los últimos programas y se ha lamentado haberse complicado de esta manera su nuevo duelo contra Manu.

De esta manera, le ha tocado hacer una especie de borrón y cuenta nueva, sin pensar en ese fallo. Tocaba arrebato y, sin duda, lo ha conseguido manteniendo un cara a cara muy igualado con su rival. A eso ha ayudado que sólo han empezado con seis segundos de diferencia, lo que Rosa debe agradecer especialmente a la nueva demostración de memoria de Pepa Rus.

Los dos concursantes han terminado su primera vuelta con 19 aciertos. Después, Rosa ha conseguido ponerse con un 21-20 a su favor. Ha sido entonces cuando le ha pesado su error inicial, que la ha abocado a un desenlace dramático. La gallega ha tenido que hacer cuentas, sabedora de que Manu ganaba con sólo un acierto más.

Finalmente, las tornas han cambiado y Manu se ha alzado con la victoria en el rosco, acumulando 1.200 euros a su bote personal, mientras que Rosa tendrá que luchar por la permanencia en la silla azul.

Una silla azul que ha eliinado a grandes cioncursantes en esta era de Paspalabra. Es el caso de Nacho Mangut y también de Fer, el gallego que se midió a Moisés, pero que no pudo pasar la prueba l en el que habría sido su programa 85. El gallego guarda en su memoria su primer programa: “Fue muy especial”. Entre sus mejores recuerdos, también destaca cuando conoció a David Cal y “lo que ocurre fuera de las cámaras”. Así, valora especialmente a toda la gente que le ha ayudado de alguna forma: “A intentar prepararme mejor porque estuve haciéndolo no de la manera más inteligente al principio”. En su despedida en el programa, Fer le pidió a Moisés que gane el bote como “favor personal” hacia él.

Pero no puedo ser. Tras varios rivales, Óscar aterrizó en el programa y, tras diversos duelos de intensidad, le arrebató el bote de 1,8 millones a Moisés. Tiempo después, el gallego regresaba a la pequeña pantalla y a un concurso. Fer sorprendió como rival de Mario en el último programa de Cifras y Letras, donde se impuso con ventaja a su rival, demostrando una vez más que es toda una fuente de conocimiento. Su regresó sorprendió a los espectadores, que celebraron la vuelta del ex de Pasapalabra. "Me encanta el programa y está muy entretenido. No me esperaba de concursante a Fer."

Por sorpresa, igual que en Pasapalabra, Fer cayó eliminado en el programa tras mantenerse en la lucha varios programas. Ahora, el gallego ha vuelto a La 2, a uno de los programas insignias y más complejos de la televisión: Saber y ganar, DONDE HA DEMOSTRADO SER TODO UN "MAGNÍFICO".

De hecho, ha superado los 10.000 puntos y se convierte en el primer 'Magnífico' de este 2025.

Su vida más allá de la televisión

El joven gallego es un destacado estudiante de doctorado en Estadística y Genética en la Universidad de Santiago de Compostela, donde también trabaja como investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Además de su brillantez académica, Fer es políglota y domina cinco idiomas: inglés, alemán, italiano, español y gallego. Su dedicación a la investigación contra el cáncer le ha valido el reconocimiento y aplauso de muchos espectadores. A su corta edad, Fer ya ha ganado prestigio en el mundo de la investigación y la Universidad debido a su valioso trabajo en esta área. Además de sus logros académicos, Fer Castro se destaca por su sentido del humor y carisma, lo que le ha ganado el afecto tanto del público como del presentador Roberto Leal, con quien ha protagonizado momentos divertidos en el programa. Fuera del concurso, Fer es un apasionado defensor de la investigación y ha participado en importantes eventos internacionales relacionados con las matemáticas y la informática.

Pero su compromiso no se limita solo a la investigación, ya que Fer también es un firme defensor de los derechos de la comunidad LGTBI. En sus redes sociales, ha compartido mensajes de apoyo y promocionado eventos relacionados con el Día del Orgullo LGTBI+ en A Coruña.

Su vida profesional está dedicada a la investigación y el avance contra el cáncer, mientras que su vida personal refleja su compromiso con causas sociales en las que cree firmemente. En Pasapalabra confesaba que si ganar el bote, lo primero que haría sería costearse los estudios y la vivienda en Alemania para poder seguir investigando y progresar en su carrera como científico.