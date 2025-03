Mientras que Anabel Pantoja sigue en boca de todos por su visita efímera a Madrid para hacer la mudanza del piso que tenía alquilado y por sus 'malas formas' con la prensa, su pareja sigue su día a día sin querer desvelar cómo se encuentra en el marco de la investigación en la que están sumergidos.

Centrado en su trabajo a pesar de la delicada situación en la que se encuentran cuando todavía no ha habido ninguna resolución judicial, David se dejado ver abandonando la clínica en la que trabaja en Córdoba sin hacer declaraciones acerca de si han arreglado su defensa con los abogados a los que han recurrido.

Anabel ha vuelto a utilizar las redes sociales para explicar porqué la vemos malhumorada ante las cámaras de la prensa... y para desvelar también porqué no hace ninguna declaración cuando le preguntan por la calle.

La influencer no está de acuerdo con las formas de los profesionales, no entiende que su vida cause interés y mucho menos que se la grabe en Madrid haciendo la mudanza cuando ella misma lo ha contado por redes sociales.

Anabel asegura que las formas no son las correctas y que muchos reporteros y cámaras la abordan sin delicadeza... sin embargo, cuando tiene que recurrir a los medios para exponer su boda, su embarazo, dar alguna entrevista o aparecer en algún programa de televisión, no tiene ese problema.

Centrada en su hija Alma después de la delicada situación que vivieron tras su ingreso, la sobrinísima parece no querer saber nada de la prensa, quizás porque los medios informaron de aquel momento y, después, de la investigación que se abría contra ella y David.

Anabel Pantoja publica un comunicado de última hora y Ana Rosa sentencia: "No es bueno..." / INTSAGRAM

Su comunicado: "Qué pena, y que borde soy con la prensa.

Lo que no se muestra, el los programas de TV, es que llevaban toda la mañana grabando el interior del camión con todas mis pertenencias, a personas que vinieron ayudarme anónimas, en el balcón limpiando... En mi redes, saco lo que me apetece a mí, y no lo que decidan las cámaras.

Sí soy simpática y agradable con esta empresa maravillosa con la cual NO ME HA PAGADO. Siento por la prensa que está en la puerta, pero si me respetan yo respeto.

Por supuesto yo cuento ya con la respuesta, de todos los que están sentados trabajando que tienen que comentar por ejemplo Mi Mudanza dirán que todo esto es una absoluta mentira.

Lo que nunca se ve de los seguimientos por la calle, son como abordan les da abbsolutamente igual que estés teniendo una conversación con alguien, saliendo del súper con las compras, hablando por teléfono.. todo lo que graban (aunque luego lo no se emita) las cámaras tienen imágenes de mi familia, casa, matrículas, absolutamente de todo Por supuesto no toda la prensa de la calle es así, hay gente que se ciñe a su trabajo y a respetar.

Pero yo sin estar ahi sentada trabajando, también estoy en mi derecho de hablar de mi noticia.

Pero yo y todos los testigos que había allí lo vieron.

Así que los comportamientos de las personas tienen todos un por qué Solo que es muy fácil decir que: prepotente, que borde, con ellos no habla porque no cobra..

"Esto no es bueno"

"Lo que es muy difícil es generalizar, lo siento anabel Pantoja, no, no se puede generalizar", decía Ana Rosa esta mañana en El porgrama de Ana Rosa. Cree que hasta donde ella sabe nadie la ha insultado y le recuerda el papel de la prensa a pie de calle: "Ella tiene que entender que los que están haciendo la calle también lo tienen muy complicado".

Por eso, Ana Rosa lanzaba un consejo a la influencer: "Hay que relajarse porque vivimos de los medios de comunicación y de las redes. Entonces, esto no es bueno". Eso sí, entiende que Anabel tiene que estar "nerviosa" por la situación personal que vive: "Tiene que estar desesperada pero..."