El Banco de España emite una alerta general por lo que está pasando con el botón "me gusta"

En los últimos años, desde la aparición de Internet para el uso común, muchos de los delincuentes se han adaptado a los medios. Las nuevas tecnologías son una fuente de cultivo excelente para cualquier tipo de fraudes. Puedes llegar a ser víctima tanto de un robo de identidadcomo de un vaciado de tus cuentas bancarias. Las autoridades están muy al tanto de estas prácticas para intentar erradicarlas. Sin embargo, no solo la Policía Nacional se dedica a alertar sobre posibles estafas, desde el Banco de España también dedican un apartado a avisar sobre este tipo de prácticas fraudulentas.

Una de las últimas estafas de la que alerta el Banco de España es la denominada como "estafa de los likes". ¿Pero en qué consiste este fraude escondido tras un nombre aparentemente inofensivo? La organización financiera avisa que "cualquier usuario de plataformas de mensajería, como WhatsApp o Telegram, y de redes sociales" está expuesto a esta desconocida estafa. Pero los ciberdelincuentes no actúan aleatoriamente, sino que tienen un plan bien detallado con el que pretenden sacarte todo el dinero posible. El fraude comienza con un sencillo mensaje: "¡Genial, estás calificado para este nuevo trabajo!". No te engañes, no existe tal trabajo, no es más que un cebo para que caigas.

El nombre de la estafa tiene su debida justificación, pues ese trabajo consiste en "dar 'me gusta' a publicaciones, ver vídeos y valorar aplicaciones", según detalla el Banco de España. Esta es la forma general, pero, concretamente, las tareas a realizar serán "a cambio de pequeñas cantidades de dinero". Si pensabas que el anzuelo era ofrecerte trabajo, estás muy equivocado, el verdadero gancho es ofrecerte este dinero para ganarse tu confianza. Pero, de nuevo, no debes confiar. El fraude no hará más que escalar, el paso siguiente será "redirigirte a grupos de Telegram donde supuestamente otra gente está ganando dinero.

Hasta ahora todo ha sido sencillo para ti, pero una vez consiguen tu confianza, todo pasará a ser más complejo para ti. Te pedirán que "realices grandes inversiones con la promesa de mayores ganancias", avisa el Banco de España en su página web. Los estafadores esperarán que hagas una transferencia significativa para hacer bomba de humo y desaparecer. De esta manera perderás todo tipo de contacto con ellos junto con la inversión que hiciste.

Pero todo fraude puede evitarse, y mucho más si estás bien informado. El Banco de España da cuatro claves con las que conseguirás eludir cualquier plan malicioso ideado cuidadosamente por los ciberdelincuentes. Lo más lógico es "actuar con desconfianza y usar el sentido común", es decir, no creerse todas las buenas noticias que nos den a través de las redes, puede esconder una finalidad corrupta. También se recomienda bloquear al "remitente y eliminar el mensaje". Bajo ningún concepto debes "transferir dinero a terceros desconocidos", y mucho menos si se trata de grandes cantidades. Por último, ten bien protegida tu información personal, si se hacen con ella podría jugarte una mala pasada.

Los tipos de estafas no hacen más que aumentar y es preciso que estés bien protegido. Con estas cuatro claves podrás prevenir cualquier tipo de estafa que intente arruinar tu vida.