Carlota Corredera se pronuncia sobre la boda tras su reciente separación: "Yo creo en el amor"

Carlota Corredera ha presentado este viernes, 21 de marzo, su nuevo programa, 'Tentáculos', que se emitirá en TEN a partir del próximo miércoles. Un nuevo formato con el que la comunicadora volverá a trabajar con su "familia televisiva" y que le ha devuelto la ilusión.

"Para mí es muy guay, es muy bonito... además, estoy ahora mismo intentando adaptarme también a mi nueva situación personal y yo creo que me va a ayudar muchísimo trabajar y volcarme en lo que me encanta, que es la tele", ha confesado Corredera ante las cámaras.

Se le ha preguntado con qué profesionales les gustaría trabajar y lo tiene claro porque ha mencionado a los que han sido sus compañeros estos meses: "A David Insua y a David Andújar, que son mis compañeros en 'El tridente' y me encantaría que estuviesen conmigo en 'Tentáculos'".

Eso sí, más discreta se ha mostrado al preguntarle con quién no querría coincidir: "No te lo voy a decir... pero estoy casi segura de que no hay ningún nombre que yo tengo ahora mismo en mi cabeza de gente con la que no me gustaría trabajar y que vayan a estar".

Pero... ¿tiene alguna conversación pendiente Carlota? La respuesta es sí, con Kiko Hernández porque "hace muchísimo tiempo que no hablo con él y es una persona que ha estado muy presente en mi vida" y aunque "no sé si nos vamos a reencontrar aquí", si tiene claro que si lo hacen "hablaremos".

Además, ha desvelado el motivo por el que no acudió a la boda del colaborador de televisión y Fran Antón: "Me invitaron por WhatsApp y yo las invitaciones por WhatsApp a las bodas, no" ya que piensa que "lo suyo es que te llamen por teléfono y te digan, 'oye nos encantaría que vinieses'".

Meses después de anunciar su separación con Carlos de la Maza, la presentadora de televisión ha asegurado que "de momento" no se ha divorciado, pero sí que ha dejado claro que "es el siguiente paso que haremos" aunque "no es una prioridad ahora mismo para ninguno, pero llegará porque es lo lógico y natural".

En cuanto a cómo está llevando su ruptura, Carlota sigue "en pleno duelo" aunque "cada vez, evidentemente, mejor y más tranquila", pero "evidentemente no es fácil, no es fácil ser madre separada, estoy en ello y haciéndolo lo mejor que puedo".

Centrada en su hija, en ella misma y en sus proyectos profesionales, Carlota no piensa en volver a enamorarse: "Ahora mismo es una parcela de mi vida que está completamente parada" porque "yo sería incapaz de empezar una relación sin haber hecho el duelo de la ruptura con el padre de mi hija".

Eso sí, ha confirmado que "no renunciaré nunca al amor porque yo creo en el amor, he visto a mis padres, he visto ese matrimonio, cómo se querían, lo bonito que fue lo que vivieron hasta que la salud se lo permitió, son unos referentes sentimentales muy fuertes y muy importantes y desde luego nunca renunciaré al amor porque me parece que el amor es maravilloso".