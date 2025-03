A esto se dedica David Rodríguez mientras sigue siendo investigado: en Córdoba y lejos de Anabel Pantoja

Mientras que Anabel Pantoja sigue en boca de todos por su visita efímera a Madrid para hacer la mudanza del piso que tenía alquilado y por sus 'malas formas' con la prensa, su pareja sigue su día a día sin querer desvelar cómo se encuentra en el marco de la investigación en la que están sumergidos.

Centrado en su trabajo a pesar de la delicada situación en la que se encuentran cuando todavía no ha habido ninguna resolución judicial, David se dejado ver abandonando la clínica en la que trabaja en Córdoba sin hacer declaraciones acerca de si han arreglado su defensa con los abogados a los que han recurrido.

Anabel ha vuelto a utilizar las redes sociales para explicar porqué la vemos malhumorada ante las cámaras de la prensa... y para desvelar también porqué no hace ninguna declaración cuando le preguntan por la calle.

La influencer no está de acuerdo con las formas de los profesionales, no entiende que su vida cause interés y mucho menos que se la grabe en Madrid haciendo la mudanza cuando ella misma lo ha contado por redes sociales.

Anabel asegura que las formas no son las correctas y que muchos reporteros y cámaras la abordan sin delicadeza... sin embargo, cuando tiene que recurrir a los medios para exponer su boda, su embarazo, dar alguna entrevista o aparecer en algún programa de televisión, no tiene ese problema.

Centrada en su hija Alma después de la delicada situación que vivieron tras su ingreso, la sobrinísima parece no querer saber nada de la prensa, quizás porque los medios informaron de aquel momento y, después, de la investigación que se abría contra ella y David.