Los ex de Jessica Bueno se alían tras la ruptura por los hijos: el movimiento de Kiko Rivera

Expectación máxima en torno al estado de salud de Isabel Pantoja después de salir a la luz que ha estado ingesada cuatro días en un centro hospitalario de la capital a causa de un problema de salud del que por el momento no se sabe nada. Era Antonio Rossi el que este jueves activaba las alarmas al revelar en 'Vamos a ver' que la tonadillera había sido ingresada de urgencia a principios de semana después de que los médicos viesen algo que no les gustaba.

Tras someterse a diferentes pruebas, y una vez que los resultados fueron los esperados, la viuda de Paquirri recibía el alta y horas después de trascender la noticia de su hospitalización, regresaba a casa con su hermano Agustín Pantoja, el único que ha estado a su lado en este nuevo bache en su salud al haber tomado la decisión de no informar a su familia Apostando por la discreción y cerrando filas con Kiko, la sevillana ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y no ha revelado si su marido está preocupado ni si ha llamado a su madre o a alguien de su entorno para preguntar cómo se encuentra e intentar acercar posturas en este complicado trance para Isabel.

No es el único tema por el que le hemos preguntado, ya que se ha dicho que después de su ruptura con Jessica Bueno Luitingo habría llamado a Kiko para poder seguir viendo al hijo que tiene en común con la modelo, Fran. Una información que Irene, fiel a su discreción, ha evitado confirmar o desmentir, dejando en el aire si el Dj ha escuchado los audios en los que el cantante hablaría mal de su hijo.

La ruptura sentimental entre Jessica Bueno y Luitingo está dando mucho que hablar y esta semana hemos conocido una nueva información que afecta al artista. Al parecer, el joven se puso en contacto con Kiko Rivera para pedirle algo... ¿qué fue?

Las Mellis confesaron desde el programa 'Ni que fuéramos Shhh' de Canal Quickie que Luitingo llamó al hijo de Isabel Pantoja antes de romper su relación con la modelo para advertirle de lo que iba a pasar y para pedirle seguir viendo a su hijo.

Este viernes, Jessica ha sido preguntada por esto y aunque en un primer momento ha dejado claro que "he zanjado" todo lo que tiene que ver con el cantante, sí que ha desvelado que "no tengo ni idea" de si es cierto que este se puso en contacto con Kiko.

Además, la modelo no ha querido responder a ninguna pregunta sobre su expareja y se ha mostrado tajante: "Ya os he dicho que yo ese tema lo he zanjado ya. Estoy intentando retomar mi vida y, por favor me preguntáis por otras cosas, pero ese tema ya lo he zanjado".