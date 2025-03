Hacienda para los pies a Manu en Pasapalabra: el dinero que le quita tras ganar más de un millón de euros

Manu y Rosa han recuperado esa etapa de Pasapalabra en la que volvían loco a Roberto Leal con el color naranja. Sus duelos en El Rosco vuelven a ser un toma y daca mientras el bote no para de crecer. En este nuevo cara a cara han jugado por un premio de 1.378.000 euros. Además, ha estado precedido por el nuevo poema de despedida del concursante madrileño a los invitados. Esta vez ha dedicado sus versos a Marta Pombo, Pelayo Díaz, Daniel Grao y Pepa Rus. Pese a los 23 segundos de ventaja con los que ha comenzado Manu, o quizá gracias a ellos, Rosa ha comenzado liderando la prueba. Ha jugado con un punto de velocidad mayor y, por lo tanto, ha marcado distancias con su rival durante la primera vuelta. La ha completado con 19 aciertos, sumando uno más en ese mismo turno.

Manu ha optado por recuperar la calma que suele caracterizarle. Poco a poco se ha ido acercando a Rosa, que ha situado el listón en 22 aciertos. El madrileño, con 21, se ha visto obligado a arriesgar. Finalmente se ha producido empate entre Manu y Rosa, por lo que ambos se libran de partiicpar en la temida silla azul. HHy que seguir por luchar y conseguir el millonario bote.

Y es que anar Paspalabra es algo más que conseguir un premio económico. Es hacer historia en uno de los programas con más audiencia de la televisión actual, convertirse en leyenda de los concursos, y pasar a formar parte de la historia de la televisión reciente.

Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concurso. Nada menos 2.272.000 euros. Del que no se ha vuelto a saber nada es de precisamente la persona que se convirtió en la persona en lograr el bote más alto de la historia del programa: Rafa Castaño. el sevillano desapareció de la vida pública y no se ha vuelto a saber nada de él. Son muchos los que aun recuerdan la épica gesta de Rafa en el programa. Sus duelos con Orestes fueron legendarios y su afinidad y cariño logró enganchar a una audiencia millonaria. De hecho, tras la victoria del sevillano, el programa ha tratado de encontrar a dos rivales que recuerden a Orestes y Rafa. Parece que óscar y Moisés son los sustitutos ideales. Rafa ha querido en todo momento mantener discreción sobre su vínculo con Solano. Beatriz Solano trabajaba como reportera de Cultura y Sociedad de los informativos de Antena 3 y es fan declarada osasunista. La periodista formó parte del equipo de Rafa cuando llevaba dos meses de andadura en el programa y uno de los temas musicales que acertó fue Love is in the air. Quién sabe, habría sido uno de los motivos de este flechazo en el plató.

El ganó el mayor bote del concurso, pero no recibió íntegra la cantidad de 2.272.000 euros. Y es que Hacienda se queda parte del premio. La Agencia Tributaria estatal recaudaría 546.090,75 euros de este premio y la Hacienda autonómica de Andalucía unos 506.610 euros. En total, ambos organismos se quedarán con 1.052.700,75 euros, y a Rafa le quedaría neto un premio de 1.219.299.25 euros. Un millón menos de lo conseguido.

Según el banco Santander, "el valor total del premio está sujeto a una retención general del 19 %, que en general suele descontarlo el organizador del concurso o la productora del programa antes de abonar el premio al afortunado."

Por lo tanto, de llevarse Manu finalmente el bote, tendría una retención más grande d elo previsto y no recibiría un millón de euros.