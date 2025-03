El inesperado gesto de Isa P con su prima Anabel tras toda la polémica: "Ya sabéis que no tenemos relación"

Isa Pantoja se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver' un día después de que su compañero de programa Antonio Rossi revelase que su madre, Isabel Pantoja, se encontraba ingresada desde principios de semana en una clínica de Madrid.

"A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba y decidieron ingresarla de urgencia aquí en un centro hospitalario de Madrid. No hay preocupación. Pensaban que podía haberse ido hoy a casa pero sigue ingresada, están esperando los últimos resultados y a la espera de que todo salga bien" contaba el colaborador, asegurando que la artista estaría tan solo acompañada por su hermano Agustín Pantoja puesto que habrían decidido no informar absolutamente a nadie de su familia de este nuevo bache en su estado de salud.

Aunque esta mañana Isa ha hecho oídos sordos a las preguntas de Europa Press a su llegada a la capital para cumplir con su cita semanal con el programa, no ha dudado en romper su silencio y pronunciarse sobre el ingreso de urgencia de su madre cuando sus compañeros le han preguntado por este tema.

"Me enteré por un amigo que me dijo que Antonio (Rossi) había dicho que mi madre estaba ingresada" ha revelado, confirmando así que la tonadillera no le informó de hospitalización. "Ya sabéis que no tenemos relación, pero cuando me enteré básicamente ya le habían dado el alta porque fue todo súper rápido" ha añadido.

Cuando Joaquín Prat le ha preguntado si ya "respira tranquila" al saber que ya está de nuevo en casa, Isa se ha mostrado tajante y ha dejado claro que este delicado trance que vive su madre no va a cambiar su decisión de no tener relación con ella: "Me alegro de que esté bien, por supuesto, y si hubiera seguido ingresada esta noche hubiera preguntado cómo estaba para saber por lo menos qué tal, cómo va la cosa. Pero no esperéis que yo vaya a ir a ningún sitio a menos que se me necesite o se me pida expresamente" ha sentenciado, revelando que después de enterarse del ingreso de la artista no llamó a su prima Anabel Pantoja ni a ninguna otra persona de su entorno para preguntar por su madre.

