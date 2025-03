José María Almoguera explota contra Paola Olmedo y desvela la relación que mantienen: "Su macho alfa"

Paola Olmedo retoma la normalidad poco a poco tras su complicada operación estética maxilofacial que ha cambiado completamente el aspecto de su rostro. Tras reaparecer en portada de la revista 'Lecturas' revelando al detalle cómo fue la intervención -que duró 7 horas y en la que tuvieron que reconstruirle la mandíbula y la nariz- la exmujer de José María Almoguera se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press y, tras confesar que no se reconoce cuando se mira en el espejo, nos ha contado cómo se encuentra y el apoyo fundamental que ha tenido en su nuevo novio ante este cambio tan llamativo.

Ahora, la exmujer del colaborador visita el plató de De viernes donde entre otras cosas, hablará de la nueva ilusión de su exmarido, la relación que mantiene con Carmen Borrego y sus planes de futuro.

En un adelanto emitido en TardeAR, José María Almoguera ha comentado algunas de las preguntas de la entrevista y se le ha visto especialmente molesto cuando la aregntina ha opinado sobre su novia, María. "Me da exáctamente igual lo que diga. Que hable de su macho alfa", ha contestado.

Nueva imagen

Todavía ocultando parte de su cara con una mascarilla porque los resultados todavía no son los definitivos al encontrarse en plena recuperación, la exnuera de Carmen Borrego no puede dejar de sonreír, sin disimular que está "feliz" con su nuevo aspecto aunque explica que "estoy como todavía un poco inflamada".

"Estoy muy bien, no me puedo quejar. Se ha dicho que no me gustaba, a ver, es la reacción que el primer contacto al verme... pero estoy bastante contenta" ha revelado, apuntando que el resultado no es el que estamos viendo porque está en pleno postoperatorio y tardaremos "incluso un año" en ver su rostro definitivo.

"Me gusta, al principio es raro, me ha impactado, es extraño, es raro, pero sí me gusta. Estoy súper contenta con el trabajo que han hecho en el hospital La Paz. Ya te digo que todo súper bien, súper contenta con el doctor y con todo el equipo" ha añadido encantada.