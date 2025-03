¿Te levantas con sueño y no logras dormir bien? La experta en descanso da la clave para dormirte en minutos

Para conseguir un estado completo de bienestar entran en juego muchos factores. Estos guardan relación con los aspectos físicos, mentales, sociales, ambientales, etc. Al final, todo está vinculado con la salud de una manera u otra y uno de los ladrillos necesarios para conseguir ese estado de plenitud es el sueño. Jana Fernández tiene una gran experiencia en este ámbito, ya que el primer contacto que tuvo con él fue su propia experiencia personal. Ella misma cuenta en su página web que pasó unos años en los que el sueño era su última prioridad, pues, según narra en su descripción, "ponía el despertador a las 6 AM para confirmar que llegaba el primer profesor de fitness a tiempo, y no desconectaba hasta las 23 horas cuando cerrábamos". Y, todo esto, de "lunes a domingo".

#descanso #salud #bienestar #hábitosdesueño #dormirbien #sueñodecalidad ♬ sonido original - mentalidadseiko @mentalidadseiko 4 claves para dormir bien 🛌💤✨📝RESUMEN👇👇 1️⃣⏰ Duración: Establece una rutina de sueño adecuada, asegurándote de dormir las horas necesarias para un adulto, que se encuentran entre las 7 y 9 horas nocturnas. Este es el primer paso hacia un descanso que realmente te permita recargar energías. 2️⃣🌙 Continuidad: Evita interrupciones durante la noche para mantener un sueño continuo. Ingerir menos líquidos antes de dormir puede prevenir despertares frecuentes, permitiendo que el cuerpo complete los ciclos de sueño necesarios para una buena salud. 3️⃣🔄 Consistencia: Mantén un horario de sueño regular, incluso en fines de semana. La irregularidad, conocida como “”jetlag social””, puede ser tan perjudicial como cruzar husos horarios frecuentemente. La consistencia es clave para un descanso efectivo. 4️⃣💤 Profundidad: Un sueño profundo y REM adecuado es crucial para la memoria, el aprendizaje y la salud cognitiva. Reducir la actividad y el estrés antes de acostarte puede mejorar la calidad de tu sueño. Explicado por 👉 Jana Fernández FUENTE (YT) Canal: Tengo un Plan Título: Experta en Sueño: 7 Hábitos para Tener 100% de Energía y Dormir Bien ©️ No pretendemos infringir derechos de autor. Envíanos un MD para cambiar/eliminar. Gracias por la comprensión y cooperación. #sueño

El sueño no es una cuestión sin importancia, Jana Fernández describe los síntomas que comenzaba a tener tras pasar un tiempo con esa misma dinámica: "mucho estrés, pasaba el día agotaba, me comenzaba a fallar la memoria, tenía cambios de humor, y hasta llegué a tener pre-diabetes y el colesterol por las nubes". Todo esto son síntomas físicos que quizás no se llegan a relacionar directamente con la falta de descanso. Sin embargo, este fue su inicio para concienciarse sobre este aspecto de la vida y para intentar mejorarlo, ya que el extremo al que llegó su cuerpo fue "una depresión por agotamiento".

A partir de ese momento el sueño fue dejando de ser un misterio para ella, lo que le ha permitido asesorar a muchas personas y participar en charlas y talleres para divulgar sobre su conocimiento. Es en una de esas ocasiones donde habló de las claves básicas para dormir bien. Fue entrevistada en el pódcast de 'Tengo un plan' presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, donde se dedican a informar sobre cuestiones de crecimiento personal. Jana Fernández da, por lo tanto, las claves que debes saber si quieres tener un sueño de calidad. Para esta experta en sueño y descanso, las claves recaen en cuatro factores: duración, continuidad, consistencia y profundidad.

Duración

Este factor puede variar según la edad e, incluso, según la persona, pero Jana Fernández apunta que "un adulto medio necesita entre 7 y 9 horas". Para conseguir tener un horario regular es necesario crear una rutina, lo que facilitará con mucha más facilidad cumplir con el horario que se necesita personalmente. Esta cuestión de la rutina volverá a salir en otro de los factores que participan en este bienestar del sueño.

Continuidad

Este segundo factor también es importante y quiere decir que "no sea un sueño fragmentado", apunta la experta. Para conseguir este punto hay que ser consciente de lo que se hace justo antes de acostarse. Jana Fernández pone un ejemplo muy sencillo: "Si te bebes dos litros de agua justo antes de acostarte, te vas a levantar tres o cuatro veces", lo que implica que te despertarás cada poco. La clave de este factor es que si se va rompiendo el sueño cada poco, será mucho más difícil completar los ciclos que caracterizan el sueño, por lo que el descanso no será el adecuado.

Consistencia

Con la consistencia, Jana se refiere a "la regularidad". Con esto vuelve a retomarse un aspecto del primer turno: la rutina. Es necesario que haya una constancia en los horarios, señala la entrevistada. Además, señala que dormir poco durante la semana y "recuperarlo" el fin de semana es un completo error. Este fenómeno lo denomina como "jetlag social y explica que "para nuestro organismo supone como si hiciéramos un viaje transoceánico cada semana". Con esta base añade que puede haber excepciones, pero insiste en que "la regularidad debe ser de lunes a domingo".

Profundidad

Es necesario que consigas adentrarte en un sueño profundo. Como ya se indicó anteriormente, es importante poder completar cada uno de los ciclos por los que se pasan en el sueño. Dentro de los propios ciclos se pasa "por varias fases", explica, una de ellas es la del sueño profundo. Es esta la que Jana Fernández describe como un "sueño realmente reparador". La experta explica que si durante el día el estrés es el protagonista de tu vida, por la noche es posible que no consigas llegar a un sueño profundo, de manera que te quedarás en uno ligero. El sueño ligero se caracterizará, principalmente, por no pasar por todas las fases. De esta manera, si no se consigue llegar al sueño profundo, "el reparador", no podrá pasarse al REM. Esta siguiente fase (el sueño REM) es la que guarda relación con "el aprendizaje, el almacenamiento de los recuerdos, de la función cognitiva, etc.", explica Jana Fernández. Este tipo de sueño podría definirse como superficial, en el que realmente no habría un descanso correcto.

Con estas cuatro características Jana Fernández da las claves para que no volvamos a tener problemas a la hora de conciliar el sueño y de conseguir un descanso adecuado. Lo que agruparía los cuatro factores sería un correcto hábito en el que se introduzcan cada una de las variables, pues según sentencia la experta en descanso, "el hábito es el que marca".