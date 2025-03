Malos momentos para Anabel Pantoja por lo ocurrido en las últimas horas: “Despreciable”

La actitud de Anabel Pantoja en su última visita a Madrid no ha dejado indiferente a nadie, y mucho menos a Carmen Lomana, quien ha arremetido con dureza contra la sobrina de Isabel Pantoja por su trato a la prensa. “Tiene cara de amargada”, afirmó sin tapujos en Espejo Público, dejando claro que no aprueba la actitud distante de la influencer con los reporteros que intentaban cubrir su estancia en la capital.

Carmen Lomana critica la actitud de Anabel con la prensa

La socialité no tuvo reparo en calificar como “despreciable” el comportamiento de Anabel Pantoja hacia los medios de comunicación, especialmente después de que esta evitara responder a las preguntas sobre su viaje y su situación actual. Mientras algunos colaboradores del programa de Antena 3 justificaban su actitud por la presión del proceso judicial en el que está inmersa, Carmen Lomana no quiso aceptar esta excusa, asegurando que eso no es motivo suficiente para tratar con desdén a los periodistas que solo están haciendo su trabajo.

“Siempre la misma historia con ella. Cuando le interesa, habla y posa; cuando no, evita a la prensa como si fueran enemigos. Un poquito de coherencia, Anabel”, sentenció Carmen Lomana.

El plan más especial de Anabel Pantoja en Madrid

Si bien se mostró esquiva con los medios, la colaboradora sí sacó su mejor versión en su círculo más íntimo. Durante su visita a Madrid, Anabel se reunió con sus amigas más cercanas, entre ellas, Belén Esteban y Susana Molina, con quienes compartió una divertida velada. En su perfil de Instagram, la influencer compartió un emotivo mensaje en el que resaltó la importancia de estas amistades en su vida: “La distancia no es un problema para nosotros. Hace años firmamos un contrato en el que nos prometimos cuidarnos y no soltarnos de la mano. Ellos lo han cumplido y no puedo estar más agradecida”, escribió.

Pero su estancia en Madrid no solo se debió a un reencuentro con sus amigos. Según revelaron en Vamos a ver, Anabel Pantoja estuvo cerrando la venta de su piso en la capital, el mismo que había utilizado durante años como su refugio en la ciudad por motivos laborales. En el programa de Telecinco se detalló que la influencer realizó una mudanza exprés en la que estuvo supervisando el traslado de sus pertenencias junto a su madre y su mejor amigo, Juanqui.

Anabel Pantoja homenajea a David Rodríguez en un día muy especial

En medio de esta vorágine de cambios y despedidas, Anabel no olvidó a su novio y padre de su hija, David Rodríguez, quien en su ausencia celebraba su primer Día del Padre. Aunque la pareja se encontraba separada por miles de kilómetros, la sobrina de Isabel Pantoja quiso homenajearlo con un emotivo vídeo recopilando algunos de sus momentos más tiernos junto a su bebé.

“Felicidades y gracias, Papi. Te amamos para siempre”, escribió en su perfil, dejando claro lo importante que es David en su vida.

Pese a que su última visita a Madrid ha estado marcada por el hermetismo, lo cierto es que Anabel Pantoja parece haber encontrado la estabilidad en Gran Canaria, donde ahora disfruta de una vida más tranquila alejada de la presión mediática. Sin embargo, sus tensiones con la prensa y los dardos de Carmen Lomana dejan claro que su relación con los medios sigue siendo una asignatura pendiente.