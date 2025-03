Sale a la luz el verdadero motivo de la ruptura de Bigote Arrocet y María Teresa Campos: "Me interesa que se venda"

En el punto de mira tras haber salido a la luz el Whatsapp con el que dejó a María Teresa Campos después de seis años de relación, Edmundo Arrocet ha reaparecido este viernes en una entrega de premios solidarios en la capital y, harto de que se cuestione cómo fue el final de su historia de amor con la recordada presentadora, ha dado un golpe sobre la mesa y ha revelado cronológicamente cómo fueron sus últimos días al lado de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, dejando claro que ni la abandonó por mensaje ni se escondió para no dar la cara cuando ella fue a buscarle al AVE días después de su ruptura.

Además, y tras reafirmarse en que dejó 40.000 euros a la comunicadora que ella nunca le devolvió, y que ahora reclama a sus hijas, ha confirmado que sus memorias -a las que él prefiere llamar "recuerdos" de su vida- siguen adelante hay más de una editorial interesada en publicarlas al contrario de lo que se ha dicho en los últimos días.

- CHANCE: Bueno, ¿cómo va la lo de tus memorias? ¿Siguen adelante?

- EDMUNDO: Eso va muy bien, va muy bien, sí, sí, sí. Estamos escribiendo muy lentamente, todo muy bien, porque no se trata de memoria. No es memoria, son recuerdos. Memoria, mi vida es muy larga, tengo 75 años, voy a contar el trocito ese que se ha tergiversado mucho.

- CH: ¿Has encontrado editorial? ¿Tienes editorial ya hablada?

- EDMUNDO: Tengo tres o cuatro que quieren hablar conmigo, pero lo voy a hacer yo solo porque yo soy... Si yo saco 1.000 libros, los 1.000 libros los cobro. Si saco 10.000, los cobro yo. El resto, se venden 10.000 y te pagan 3. Nada, nada, deja, hay tiempo.

- CH: Ha dicho Carmen Borrego que no le consta ningún préstamo de ti hacia su madre.

- EDMUNDO: Bueno, cuando tú quieras yo te mando algún depósito para que lo vea. Puedo demostrarlo, por supuesto que sí, ¿cómo voy a estar hablando cosas que no tengo? Ellos podrán decir lo que quieran porque los que están en deuda son ellos. Así que lo demás, eso vamos a cortarlo.

- CH: ¿Te gustaría aclarar si es cierto que Gustavo (chófer de María Teresa Campos) fue a buscarte al AVE para que hablases con ella tras el mensaje con el que rompiste la relación y saliste por otra puerta para no verla?

- EDMUNDO: No, no, no, mi hijita. Hay dos periodistas que me acompañaron a cambiar el pasaje. Dos periodistas, si quieres te doy los nombres de ellos para que ellos te digan. Edmundo se debería haber ido ese día y no se fue porque se quedó cuatro días más. Y cuando yo le dije a Gustavo, 'Gustavo, no me vayas a buscar' porque yo no pensaba volver, no sé por qué lo hizo, pero a partir de ahí se armó todo un tema rarillo. Pero habla con Gustavo y que te diga la verdad.

- CH: Es que ella quería verte cara a cara, entonces es como si sí que le hubieras dejado por mensaje.

- EDMUNDO: A ver, si ella me quería ver cara a cara, lo podríamos haber hecho perfectamente. Es más, te voy a decir, mira, te lo pongo fácil. Cuando yo fui a retirar las cosas mías de casa, ¿por qué no estaba? No sé, pero es una buena pregunta, habrá que decírsela ahora. ¿Cierto? O sea, dice, no da la cara, no da la cara. Bueno, yo dejé pasar un tiempo prudencial porque cuando a ti te deben da vergüenza estar cobrando, sobre todo cuando has vivido 6 años con una persona a la que has querido mucho. Entonces es bien simple, por qué el día que yo iba a buscar las cosas y que dijeron tanto que iban a buscar, yo fui para allá y podría haber estado conmigo viendo las cosas que yo me tenía que llevar, etc. Y no se hizo. O sea, mira, detrás, todo muy misteriosillo.

- CH: Porque las hijas decían que como que estabas preparando un escenario para quedar tú de bueno, de víctima, y ella de mala.

- EDMUNDO: Yo no tengo que preparar ningún escenario. Ellas no fueron a vivir... Bueno, si tú ves los programas de televisión donde Teresita dice "a mí no me digan a ver", punto. Si yo estoy diciendo eso y a partir de que yo me fui, cuando yo me fui de aquí, me fui con la tranquilidad de que Teresita tenía un programa, que era un programa donde ella se subía a un autobús, recorría tomas y todo eso. Yo me fui 15 días antes de que empezara. Entonces yo me fui muy tranquilo porque ella se merecía tener, no uno, varios programas con lo que ella tenía. Lo que pasa es que las cosas las pintan a gusto de...

- CH: Porque los tiempos de los mensajes, al final ella sí que estaba tu cumpleaños de por medio, que eso nos indica que era el 29 de noviembre.

- EDMUNDO: No, el 29 de noviembre a mí me dieron un premio europeo, me dieron un premio. Ella debería haber venido conmigo y no vino. En segundo lugar, estuvo el programa de ARUS en casa. Me llevaron una tarta, la fui a buscar, no abrió la puerta y al otro día nos deberíamos haber ido los dos a Marbella, que estábamos invitados como jurado. Eso tampoco sale.

- CH: Edmundo, ¿puede ser que existiera una discusión o una conversación y que ella no se diera por aludida con esa ruptura? O sea, me refiero que a lo mejor no fuiste claro cuando lo dejaste.

- EDMUNDO: No, yo fui súper claro. El mismo día de mi cumpleaños le dije, 'Teresita, yo me voy'. La tercera vez que me iba. Y repito, tú estás con una persona la primera vez, una, la segunda vez dos, la tercera, tres, ¿qué vamos a esperar la cuarta, quinta, sexta? No, no. A ver, yo he estado seis años. Yo conozco matrimonios que han estado dos años casados, un año y medio, tres años y se han separado. Así que nada, lo que pasa que me interesa que se venda la pomada como se vende.

- CH: ¿Es cierto que desaparecías y no dabas señales de vida como se ha dicho?

- EDMUNDO: Esas también son mentiras porque escúchame una cosa. Yo tengo mi trabajo, que no solamente la parte artística, tengo otro negocio. Tengo mis nietos que están en Chile, otros que están en Inglaterra. Por lo tanto, yo tengo derecho a ver a mis personas. Cuando yo me voy es por algo y siempre me iba ella a buscar.

- CH: Has estado callado hasta ahora, ahora ya por fin lo dices.

- EDMUNDO: Es que es mucho tiempo de escuchar tanta payasada, tanta mentira y tanto rollo entonces eso termina cabreando. Si algún día tienes tiempo, yo te enseño último correo, WhatsApp que tengo yo con ella, solamente para que lo leas. Y tú lo vas a ver. Y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas.

- CH: ¿Le harás llegar las memorias a Carmen y Terelu?

- EDMUNDO: No, no, que no son memorias, que son recuerdos. Poco tengo que decir de ellas. Poco tengo que decir, porque yo no tengo nada en contra de ellas. Si las que han tenido en contra mía son ellas. Yo nunca he tenido nada en contra de ellas.

- CH: ¿Tienes la prueba de lo del préstamo?

- EDMUNDO: Bueno, cuando tú quieras me llamas y te lo muestro.