Así es la vida de la prima de Iker Casillas: de "La isla de las tentaciones" a OnlyFans

Alba Casillas acudió a "La isla de las tentaciones" junto a su pareja Rober Aranda, pero duraron poco. En 48 horas abandonaron la experiencia. Tras abandonar el programa juntos finalmente la pareja puso punto final a su relación. ¿Qué fue de Alba Casillas, la prima de Iker Casillas?

Casillas tiene 31 años y desde muy joven hace deporte y se dedica al mundo del fitness. Tras su salida del programa de Telecinco necesitó más que nunca el deporte para buscar equilibrio en su vida y tomar decisiones sobre su futuro. Actualmente, trabaja como coach deportivo. El gimnasio es su oficina. Pero no es el único trabajo de Casillas. Las redes sociales y OnlyFans es su otra gran fuente de ingresos.

Cuenta con casi 500.000 seguidores en Instagram, donde comparte su estilo de vida y vende sus servicios como coach. "Transformando vidas", asegura en su cuenta. Para ella el deporte no es solo importante para el físico, sino para la mente. "La gente que me seguís en Instagram sabéis que me encanta el deporte y que me gusta cuidarme. Me gusta mucho ese mundo, me viene genial para mi cabeza. Cuando estoy mal voy al gimnasio, entreno y parece que mi día cambia un poco, lo necesito. Aparte soy muy nerviosa y necesito quemar a lo largo del día", explicaba ella a sus seguidores en Instagram. Sin embargo, en su cuenta muestra todos esos avances que el deporte le aporta a su físico. Acompaña sus explosivas imágenes con frases enigmáticas del tipo "Cuando hay santo nuevo. El viejo ya no hace milagros" o "El que esté libre de pecado,que vaya a pecar. Todavía hay tiempo".

Alba Casillas tiene una cuenta OnlyFans con casi 6 millones de seguidores. Allí cuelga lo que ella define como “Mi contenido más exclusivo”.

La andadura de la prima de Iker Casillas en televisión no empezó en "La isla de las tentaciones". Ya estuvo en "Mujeres, hombres y viceversa". Acudió como pretendienta de Julen. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y la joven no ha parado de trabajar. Alba Casillas ha encontrado en las redes sociales y el deporte su modo de vida.