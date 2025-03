Ángel, el hombre con el que Jessica Bueno recupera la ilusión y la sonrisa tras la ruptura con Luitingo: "En el clavo"

Jessica Bueno confesaba hace unas semanas en '¡De viernes!' que el motivo por el que Luitingo y ella habían puesto punto y final a su relación había sido la diferencia de momentos en los que ambos se encuentran. Sin embargo, lo que no se esperaba la modelo era escuchar un audio de este hablando mal de ella y de sus hijos.

En mitad de esta polémica, de la que ninguno de los protagonistas ha vuelto a hablar, Luitingo denunciaba que sufre ciberacoso tras salir a la luz la posible razón de su ruptura: su deseo de ser padre y la negativa de Jessica. Este miércoles, el artista se ha dejado ver ante las cámaras y ha anunciado medidas legales contra aquellos que continúen acosándolo por redes sociales: "Hay cosas que me tomo bien, que intento meterle el sentido del humor, pero llega un momento que te destroza interiormente... entonces, lo que haya que hacer lo haremos y lo que tenga que pasar, pasará". El cantante ha asegurado que no esperaba recibir tanto odio tras su ruptura porque "al final me he dedicado y me dedico al artista de toda la vida y siempre recibo una crítica porque siempre no eres de buen gusto para todo el mundo, pero el acoso...".

Luitingo ha comunicado que "tengo cierta edad y mentalmente y psicológicamente, estoy fuertecillo... pero lo que me está pasando a mí le coja a un chaval que tenga complejo, que psicológicamente no esté bien y la verdad que no sé yo qué sería de esas familias, qué sería de esa criatura".

En estos complicados momentos, Luitingo se está refugiando en su familia: "Gracias a dios que la tengo, menos mal que la tengo, si no la tuviera...". Respecto a su vida profesional, Jessica sigue acudiendo a eventos y promocionando marcas en sus redes sociales. Además, también se ha convertido en colaboradora del programa De viernes.El cantante ha colgado un storie en el que se le observa conduciendo mientras se escucha la letra de una canción que dice: "Corazón herido y tú no lo sabes lo que te he querido...".

Por su parte, , Bueno ha sorprendido con un viaje express a Gijón, donde participará en un evento de una conocida hamburguesería. "Es mi primera vez en Asturias", ha confesado la sevillana en un storie que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram. Un viaje en el que va a compañada de su prima, que también ha mostrado en esta red social,. "Hoy me acompaña mi prima de nuevo. Más bonita no se puede ser". Posteriormente, ya en Sevilla Bueno ha compartido un vídeo en el que ha confesado "lo bien que le está viniendo el trabajar y tener tanto evento" y que "tras dejar a los niños en el colegio, he venido al psicólogo, que también me está ayudando mucho".

Ángel, el hombre con el que Jessica Bueno recupera la ilusión y la sonrisa tras la ruptura con Luitingo: "En el clavo" / INSTAGRAM

Bueno colabora los viernes en De viernes, en Telecinco, donde comenta la actualidad d eSupervivientes, programa en el que ella misma participó hace ya unos años.

En sus stories ha mostrado cómo se prepara en maquillaje y ha tenido una mención especial para ángel, peluquero de la cadena, que "siempre da en el clavo", como ella ha aexpresado en el vídeo que ha subido a su perfil oficial de Instagram.