El duro comunicado de Terelu Campos, horas antes de abandonar Supervivientes: "Pago ese precio por vivir"

Hace unos días, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguraba que la calle que recibirá el nombre de María Teresa Campos "es un tema que ya conoce la familia y cuando las hijas quieran hacerla una realidad, será". Además, claraba que el espacio que se dedicará a la periodista no "no es un polígono, es un espacio urbano donde hay equipamientos".

Tras estas declaraciones, Europa Press ha hablado en exclusiva con Carmen Borrego y ha asegurado que "no hay ningún problema" con el ayuntamiento de Málaga ante la avenida que llevará el nombre de su madre.

"De verdad, que no pasa nada. No pasa absolutamente nada, todo está en marcha con la calle y le agradecemos al alcalde de Málaga, ¿vale?", decía la colaboradora de televisión tras la polémica que ha habido con la calle.

Tanto es así que la hermana de Terelu Campos desvelaba que "yo he hablado con el alcalde y no hay ningún problema", afirmando que será este año cuando se haga realidad dicho homenaje a María Teresa Campos: "Sí".

La hermana de Terelu Camposs e encuentra defendiendo a la concursante de Supervivientes, que ha activado el protocolo de abandono por segunda vez . Terelu Campos es sin duda uno de los grandes personajes de esta edición de 'Supervivientes'. Aunque la hija de María Teresa Campos no es concursante oficial, su papel como fantasma del futuro está dando algunos de los grandes momentos de la edición.

En la última gala, Terelu nos hacía emocionarnos al explicarle con lágrimas en los ojos a Jorge Javier Vázquez que, pese a que superó el cáncer, las secuelas que le dejó le hacen muy complicado el día a día: "Todo el mundo sabe qué es lo me ha ocurrido en la vida. Llevo muchísimos años con una fortísima medicación, tremenda, una medicación que hace que mi organismo esté muy débil en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto muscular y de huesos (…) Estoy ocultando un deterioro interior muy importante, pero aprendo a vivir con eso, me supero cada día de mi vida. Salgo a trabajar y a divertirme, pero cuando llego estoy molida. Estoy viva y pago ese precio por vivir (…) Tengo personas cercanas que nunca han sido conscientes de cómo yo vivo realmente".

Carmen Borrego ha acudido al programa de Bea Archidona y Santi Acosta para comentar los últimos acontecimientos del reality y ha reaccionado a las durísimas imágenes de su hermana. Carmen, que ha animado a Terelu a superar su marca en 'Supervivientes', le ha asegurado a sus compañeros de programa que su hermana para nada es una persona que acostumbre a quejarse:

"Yo he vivido con mi hermana el proceso de sus enfermedades y es una persona que no se queja, por eso me duele que la gente diga que es quejica, en los momentos importantes de la vida jamás se ha quejado. Mi hermana es un ejemplo para muchas mujeres (...) Si deja de llover y mejora el tiempo y consiguen fuego puede que se quede y aguante un poco más. Si Pelayo sigue dándole por saco entonces se vendrá". Por lo que habrá que ver en la próxima gala si Terelu sigue los pasos de su hermana y abandona el reality de Telecinco.