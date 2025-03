Jessica Bueno estalla por lo ocurrido con Kiko Rivera: "Retomar mi vida"

Jessica Bueno confesaba hace unas semanas en '¡De viernes!' que el motivo por el que Luitingo y ella habían puesto punto y final a su relación había sido la diferencia de momentos en los que ambos se encuentran. Sin embargo, lo que no se esperaba la modelo era escuchar un audio de este hablando mal de ella y de sus hijos.

En mitad de esta polémica, de la que ninguno de los protagonistas ha vuelto a hablar, Luitingo denunciaba que sufre ciberacoso tras salir a la luz la posible razón de su ruptura: su deseo de ser padre y la negativa de Jessica. Este miércoles, el artista se ha dejado ver ante las cámaras y ha anunciado medidas legales contra aquellos que continúen acosándolo por redes sociales: "Hay cosas que me tomo bien, que intento meterle el sentido del humor, pero llega un momento que te destroza interiormente... entonces, lo que haya que hacer lo haremos y lo que tenga que pasar, pasará". El cantante ha asegurado que no esperaba recibir tanto odio tras su ruptura porque "al final me he dedicado y me dedico al artista de toda la vida y siempre recibo una crítica porque siempre no eres de buen gusto para todo el mundo, pero el acoso...". Luitingo ha comunicado que "tengo cierta edad y mentalmente y psicológicamente, estoy fuertecillo... pero lo que me está pasando a mí le coja a un chaval que tenga complejo, que psicológicamente no esté bien y la verdad que no sé yo qué sería de esas familias, qué sería de esa criatura".

Ahora, el cantante vuelve a acaparar titulares ya que se ha dicho que después de su ruptura con Jessica Bueno Luitingo habría llamado a Kiko Rivera para poder seguir viendo al hijo que tiene en común con la modelo, Fran. Una información que Irene Rosales, esposa deRivera, a evitado confirmar o desmentir, dejando en el aire si el Dj ha escuchado los audios en los que el cantante hablaría mal de su hijo.

'TardeAR' muestra la reacción de Jessica Bueno ante la nueva polémica en la que está involucrado tanto Kiko Rivera como Luitingo. Continúa el conflicto entre Luitingo y Jessica bueno, ahora sale a la luz una nueva información en la que estaría involucrado Kiko Rivera y la modelo se ha pronunciado sobre ello. “No tengo ni idea de eso”, comienza Jessica. La prensa también no ha dudado en recordarle el vídeo que se le puso en el que Luitingo habría hablado muy mal de ella, tras esto, la modelo decide bajar la ventanilla del coche para pronunciarse: “Ya os he dicho que ese tema lo he zanjado ya. Estoy intentando retomar mi vida y por favor, si me preguntáis por otras cosas... pero sobre esto ya lo he zanjado", sentencia.