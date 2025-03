Sofía Suescun sorprende tras su fichaje en Socialité y se pasa al cine: "Menudo recibimiendo"

Sofía Suescun no para. Tras dar la sopresa el pasado fin de semana al plantarse en Telecinco para presentar Socialité, ha viajado a Málaga para acudir al Festival de Cine que se celebra en la ciudad. Acompañada de su pareja, Kiko Hernández, recibió el cariño de sus fans. "Menudo recibimiento", confesó la influencer.

Sofía y su pareja fueron recibidos en la alfombra del festival de cine entre gritos y peticiones de selfies. Incluso hubo un fan que le regaló una rosa a Sofía. Ellos, de punta y blanco y muy sonrientes se dejaron querer en Málaga. Sin embargo, en redes sociales comenzaron los primeros comentarios preguntándose qué hacía la pareja en un evento como este. "¿De qué van?", escribían.

Sofía Suescun debutó como copresentadora en Socialité este mes de marzo, un programa donde compartirá las principales noticias sobre los realities de Mediaset. La navarra se une así al tándem encabezado por María Verdoy y Antonio Santana. “Arrancamos este Socialité con la reina de los realities”, anunciaron los presentadores al darle la bienvenida.

La influencer no para de trabajar. A su nuevo fichaje televisivo se suman todas las colaboraciones con marcas que tiene a través de sus redes sociales. En Instagram no hay semana que no tenga ninguna camapaña. No es de extrañar. Más de un millón y medio de personas la siguen.

Suescun saltó a la fama en 2015 tras su victoria en Gran Hermano 16, participó posteriormente en Mujeres y hombres y viceversa y se alzó con la victoria en Supervivientes 2018, lo que la coronó como reina de los realities al ser la única que ha ganado estos dos títulos. También ha sido concursante en Gran Hermano Dúo, Solo/a, Ven a cenar conmigo y Supervivientes All Stars.