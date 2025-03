Última hora de la paternidad del hijo de Ivonne Reyes: la prueba de ADN desvela el nombre del padre

Pepe Navarro ha vuelto a sentarse en un plató de televisión -en '¡De viernes!'- para hablar de la paternidad del hijo de Ivonne Reyes debido a las últimas declaraciones de la modelo en las que afirmaba que dejó tirado a su hijo cuando ambos habían acordado verse por primera vez.

El presentador de televisión está tranquilo, sabe que no puede dar ningún paso más para demostrar que no es el padre biológico de Alejandro Reyes y, además, dejó claro que tanto el joven como toda su familia son conocedores que él no es su padre.

Tras la entrevista que ofreció en Telecinco, Pepe confirmó que "mi familia y yo estamos tranquilos, pero yo creo que Alejandro, quien tendría que tener protagonismo, lo necesita", haciendo referencia a saber de una vez por todas quién es su padre.

Sin embargo, el comunicador explicó que "hay una razón" por la que quizás no quiere hacerse las pruebas de ADN, que "él ya sabe que no soy el padre", por lo que Pepe se imagina que "está más interesado en saber quién podría ser el posible padre y eso es una cuestión que solo sabe su madre".

En ese sentido, Pepe tiene la certeza de que Ivonne "seguirá mintiendo, seguirá" pero le advertía que "cuanto más mienta, peor va a estar, que siga... y estará cada día peor".

Además, dejó claro que no tiene miedo a una posible demanda por parte de la modelo por dudar de la paternidad que le otorga una sentencia: "Que me demande, ¿eh? Si no hay problema, que me demande... ¿por qué me va a demandar?".

Por último, se le preguntaba porqué la sentencia habla de 'padre biológico' en vez de 'padre legal' si no hubo una prueba de ADN que lo demostrase y explicó que "eso habría que preguntárselo al juez o a un abogado. Yo creo que igual hay una base, si no, un juez, o es un error, o realmente hay una base legal para escribirlo, no lo sé".

Pepe ha fechado su relación con Ivonne entre los años 95-97, cuando él estaba casado con Eva Zaldívar, pero ha dejado claro que solo mantuvo relaciones íntimas en esos años, no posteriormente, ya que a partir de ese año dejan de tener relación.

Fue en el año 99 cuando se reencuentran, pero "con meras conversaciones" y es entonces "cuando ella se queda embarazada, pero yo no tengo nada que ver con eso". Ese año, estando en su casa comiendo "me dijo 'oye, estoy embaraza' y yo le pregunté si lo quería tener". "Me dijo ella misma que estaba embarazada. Estábamos en su casa comiendo y me lo soltó. Yo lo primero que le pregunté fue si lo quería tener, no le pregunté si era mío porque a mí eso no me incumbía, yo sabía perfectamente que mío no era. Luego ella por la calle empezó a decir que el padre era yo, pero a mí nunca me dijo nada".

Ivonne nunca le dijo en privado que él era el padre del niño que esperaba, se enteró más tarde al escuchar las declaraciones de ella en los medios de comunicación. Tan buena relación tenía entonces con ella que planteó en Antena Tres un programa para que Ivonne tuviera trabajo y posibles para afrontar ese embarazo.