Bombazo y campanas de boda en la alfombra roja: el 'sí quiero' de Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Han superado multitud de barreras y sobre todo han demostrado que su amor está por encima de todo. A pesar de que nadie apostaba por ellos, ya son muchos años los que Sofía Suescun y Kiko Jiménez llevan compartiendo su vida... y lo cierto es que no hay dudas de que están enamorados.

Este fin de semana la pareja se ha dejado ver en la clausura de la XXVII edición del Festival de Cine de Málaga y... ¡atención! porque allí hablaron de sus planes de boda.

Kiko desvelaba que "sí" tienen planes de futuro juntos y que darse el 'Sí, quiero' es uno de ellos: "Hombre, claro que sí. Todo llegará" y anunciaba que "este es el año"... por lo que quizás sea en este 2025 cuando los dos sellen su amor.

Aunque bromeaba con el lugar donde casarse, el colaborador de televisión confesaba que "no lo hemos pensado tampoco", pero lo que sí quieren es "una boda en la que haya felicidad, en la que esté nuestra gente y que seamos felices, y estemos así de sonrientes".

Por su parte, Sofía comentaba que "vivimos todos los días nuestra vida" como si fueran "únicos", demostrando así que aprovechan al máximo todo el tiempo que tienen para seguir consolidando su historia de amor.

Sofía Suescun no para. Tras dar la sopresa el pasado fin de semana al plantarse en Telecinco para presentar Socialité, ha viajado a Málaga para acudir al Festival de Cine que se celebra en la ciudad. Acompañada de su pareja, Kiko Hernández, recibió el cariño de sus fans. "Menudo recibimiento", confesó la influencer.

Sofía y su pareja fueron recibidos en la alfombra del festival de cine entre gritos y peticiones de selfies. Incluso hubo un fan que le regaló una rosa a Sofía. Ellos, de punta y blanco y muy sonrientes se dejaron querer en Málaga. Sin embargo, en redes sociales comenzaron los primeros comentarios preguntándose qué hacía la pareja en un evento como este. "¿De qué van?", escribían.

Sofía Suescun debutó como copresentadora en Socialité este mes de marzo, un programa donde compartirá las principales noticias sobre los realities de Mediaset. La navarra se une así al tándem encabezado por María Verdoy y Antonio Santana. “Arrancamos este Socialité con la reina de los realities”, anunciaron los presentadores al darle la bienvenida.

La influencer no para de trabajar. A su nuevo fichaje televisivo se suman todas las colaboraciones con marcas que tiene a través de sus redes sociales. En Instagram no hay semana que no tenga ninguna camapaña. No es de extrañar. Más de un millón y medio de personas la siguen.