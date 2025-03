"Dux", la palabra que ha convertido en millonario tras más de 200 programas en Pasapalabra: las lágrimas de Roberto Leal

¿Manu o Rosa? ¿Rosa o Manu? Cualquiera de los dos concursantes puede hacerse con el ansiado premio de Pasapalabra. Y es que ganar Paspalabra es algo más que conseguir un premio económico. Es hacer historia en uno de los programas con más audiencia de la televisión actual, convertirse en leyenda de los concursos, y pasar a formar parte de la historia de la televisión reciente.

Son ya cuatro los concursantes que han conseguido el bote de Paspalabra: Pablo, Sofía, Rafa y Óscar. Pero el primero en hacer historia fue Pablo Díaz, un joven violinista que tras 260 programas alcanzó la gloria al conseguir un de 1,8 millones de euros frente a Javier Dávila, un histórico del programa.

Pablo ha comenzaba ‘El Rosco’ mandando un saludo a su excompañera de piso María, que ahora vive en Ámsterdam. El concursante llegaba al duelo con 176 segundos, suficientes para pensar con tranquilidad cada una de las palabras.

Javier, por su parte, comenzaba ‘El Rosco’ acordándose de familia, el concursante quiso mandar un cariñoso mensaje a su mujer y a sus hijos. Javier Dávila contaba con 138 segundos para contestar a las 25 palabras.

Javier se quedaba a cuatro palabras de completar ‘El Rosco’ y con 26 segundos aún en su marcador tras finalizar la primera vuelta.

Con 13 aciertos, 81 segundos y sin finalizar la primera vuelta, Pablo Díaz continuaba con su rosco y tras acertar la letra ‘y’ después de 12 palabras que le quedaban de seguido, ¡ha ganado el bote!

"Contiene la ‘x’, en las repúblicas de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo", decía Roberto Leal. "Dux", contestaba mientras se hacía el silencio. "Siiiiii", respondía eufórico el presentador. El concursante ha estallado en un grito de euforia y no ha podido contener la emoción abrazándose a Roberto Leal entre lágrimas.

Un increíble momento en el que Pablo Díaz completaba ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ ante la emoción de su equipo y llevándose un bote de 1.828.000 euros.

Al día siguiente, Roberto Leal compartía el vídeo de cómo había vivido él ese momento: "Cuando muchos me preguntabais ayer qué sentí en ese momento... Era esto".

Unas palabras a las que contestaba el propio Pablo. "Nunca me cansaré de decirlo. Eres el mejor presentador que hay en toda la televisión y además de eso, una de las mejores personas del mundo. Ni 50 botes como el de ayer me harían sentir lo que me hizo sentir tu abrazo. Eres enorme Roberto. Gracias". Incluso otros famosos que han pasado por el plató de Pasapalabra, como Lidia San José, celebraban la emoción de Leal. "Emocionante ver cómo te alegras. Eres la imagen de lo que luego sentimos el público en casa".