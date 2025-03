Emma García para Fiesta en directo tras la entrevista de Pepe Navarro para desvelar una nueva prueba de paternidad: "Es su hija"

Pepe Navarro ha vuelto a sentarse en un plató de televisión -en '¡De viernes!'- para hablar de la paternidad del hijo de Ivonne Reyes debido a las últimas declaraciones de la modelo en las que afirmaba que dejó tirado a su hijo cuando ambos habían acordado verse por primera vez.

El presentador de televisión está tranquilo, sabe que no puede dar ningún paso más para demostrar que no es el padre biológico de Alejandro Reyes y, además, dejó claro que tanto el joven como toda su familia son conocedores que él no es su padre.

Tras la entrevista que ofreció en Telecinco, Pepe confirmó que "mi familia y yo estamos tranquilos, pero yo creo que Alejandro, quien tendría que tener protagonismo, lo necesita", haciendo referencia a saber de una vez por todas quién es su padre.

Sin embargo, el comunicador explicó que "hay una razón" por la que quizás no quiere hacerse las pruebas de ADN, que "él ya sabe que no soy el padre", por lo que Pepe se imagina que "está más interesado en saber quién podría ser el posible padre y eso es una cuestión que solo sabe su madre".

Un día después de la entrevista, el programa Fiesta que presenta Emma García en las tardes del fin de semana en Telecinco también ha hablado sobre una nueva posible paternidad, aunque ene ste caso no la del popular presentador. 'Fiesta' entrevista, en exclusiva, a una supuesta hija de Camilo Sesto. El programa ha conseguido el contacto de esta persona que nunca ha hablado de esta supuesta paternidad del cantante. Sergio Garrido ha hablado con esta mujer que ha permanecido cuarenta y un años callada, hasta ahora que ha querido romper su silencio a través de una entrevista donde confiesa que está dispuesta a someterse a unas pruebas de ADN.

Jota Caral / Manuel Riu

Sergio Garrido tiene información exclusiva y ha contado en 'Fiesta' que esta mujer de 42 años y Camilo Blanes (Sheila Devil) ya se conocen e incluso existe buena relación entre ellos. De ser así, el hijo de Camilo Sesto estaría dispuesto a hacerse las pruebas de ADN. Al parecer, la madre de esta mujer le ocultó a su hija la información. Cuando falleció la supuesta amante del cantante, nuestra entrevistada supo entonces de esta relación secreta de su madre con el artista a través de unos diarios que dejó escritos poco antes de morir. Ahora, esta supuesta hija secreta de Camilo Sesto quiere saber si toda esa información es cierta y se sincera con Emma García en 'Fiesta'. Esta misteriosa mujer, que está decidida a demostrar su paternidad, ha contado en exclusiva en el programa de Emma García que se enteró de quién era su supuesto padre cuando el cantante ya estaba muerto. Ella misma asegura que ha contactado con Camilín por videollamada: "Lo he pasado muy mal por la situación. Mi madre siempre me lo ha negado hasta hace poco que me dijo que sí, que era verdad, pero que ella no quería ser la puta de España. Cuando yo ponía fotos en Facebook siempre me decían que me parezco mucho a él, mucha gente me lo pregunta directamente. De verdad que cuando yo me enteré él ya estaba muerto, no pude hacer nada porque yo me conozco y hubiera ido a su casa. Hubiera hecho lo posible. Si Camilín quiere nos haremos las pruebas, pero solo si él quiere. Yo no voy a obligarle a nada jamás. He hablado con Camilo hijo por videollamada, él ya lo sabe y ya me conoce".