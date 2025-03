Emma García para Fiesta tras salir a la luz lo que se encontró un okupa en una casa: "Momificada. mi hija estaba esperando"

Duro sucesos el que se ha relatado en el programa Fiesta que presenta Emma García en las tardes del fin de semana en Telecinco. El pasado 17 de marzo, en una vivienda de Málaga, un okupa y su hija hallaron el cadáver momificado de una mujer que llevaba unos 14 años muerta. El terrible descubrimiento se produjo cuando padre e hija entraron en la casa de manera ilegal.

Tras lo ocurrido, los okupas salieron despavoridos de la vivienda y avisaron tanto a los vecinos del edificio como a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean el hallazgo del cadáver de la mujer.

Para conocer a fondo todo lo ocurrido, 'Fiesta' ha conectado en directo con Germán, el hombre que se encontró el cadáver, y que asegura que aún no puede borrar el mal recuerdo de su cabeza.

''La imagen no se me quita. Esta mañana he ido a ponerle una vela porque me entero de que esta persona ha estado 14 años allí y nadie se ha acordado de ella, he tenido que ser yo el que se acuerde de ella'', comienza explicando Germán a Emma García.

Cuenta cómo sucedió todo: ''Yo no me lo imaginaba. Cuando abrí la puerta, el pestillo estaba echado, dudé en abrir la puerta, pero las circunstancias en las que me encuentro y que me van a desahuciar muy injustamente porque yo trabajo y puedo pagar el alquiler, pero no uno de 900, y yo empujé la puerta. Dije, que pase lo que pase, a ver si tengo suerte''.

''Cuando llegué al salón no me di cuenta, cuando volví a mirar el sofá vi la calavera, vi el cráneo mirándome. Me quedé blanco, mi hija estaba esperando fuera y salí, llamé a la policía, no sé si hice para bien o mal, pero sabía que ahí no vivía nadie hasta que me lo encontré. Es triste que una persona esté ahí 14 años y que tenga que ser yo quien abra la puerta'', explica detalladamente.