Soy enfermera y Paracetamol vs. Ibuprofeno ¿Cuál necesitas realmente?

En el universo de las pastillas, como en el de las celebrities, cada protagonista tiene su momento para brillar. Y en el caso del ibuprofeno y el paracetamol, la eterna pregunta vuelve a estar sobre la mesa: ¿cuál es mejor y cuándo usar cada uno? Hoy te traemos el veredicto definitivo para que, la próxima vez que tu cuerpo te pida auxilio, no cometas un fashion faux pas farmacéutico.

El paracetamol: el discreto y elegante clásico

Si el paracetamol fuera una celeb, sería de las que siempre está en la lista de invitados pero nunca busca protagonismo. Eficaz, seguro y discreto. Este medicamento actúa como analgésico (es decir, combate el dolor) y antipirético (baja la fiebre), por lo que es el aliado perfecto para esos días en los que te sientes como una estrella estrellada con gripe, resfriado o fiebre.

¿Dolor de cabeza, fiebre tras una gala de los Goya o simplemente estás low energy? El paracetamol es el que te va a devolver el equilibrio sin hacer demasiado ruido.

El ibuprofeno: el drama queen de las farmacias

En cambio, si hablamos de ibuprofeno, hablamos de un verdadero todoterreno. Este fármaco, además de ser analgésico, también es antiinflamatorio. Su nombre técnico es AINE (Antiinflamatorio No Esteroideo), pero podríamos llamarlo el "manager personal" de las lesiones musculares.

Si te has dado un golpe, has salido del gimnasio con una rodilla hinchada o te has torcido el tobillo bajando del escenario (sí, como aquella vez que cierta influencer se cayó en los Premios Ídolo), el ibuprofeno es tu mejor opción. Te ayuda no solo con el dolor, sino también con la inflamación.

¿Cómo saber cuándo usar uno u otro?

Aquí va el secret tip, como si fuera un truco de backstage:

Para fiebres, resfriados y malestar general: Paracetamol.

Paracetamol. Para golpes, inflamaciones, dolores musculares o articulares: Ibuprofeno.

Fácil, directo y sin complicaciones. Pero ojo, como con cualquier estrella, no hay que abusar. Ambos medicamentos tienen efectos secundarios si se toman sin control, así que nada de automedicarse sin pensar. Y recuerda: siempre consulta con tu farmacéutico o médico, que para eso son los verdaderos asesores VIP.

Si tu cuerpo está pidiendo un descanso digno de spa tras una gala intensa, tú decides si necesitas el paracetamol relajado o el ibuprofeno guerrero. Cada uno brilla a su manera, como en cualquier portada de revista del corazón. ¿Tú con cuál te quedas?