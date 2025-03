El juez dicta sentencia en el polémico juicio de Belén Esteban: 600.000 euros

A falta de confirmación oficial por parte de TVE, todo apunta a que la cadena pública ultima los preparativos de un nuevo programa para recuperar el liderazgo de las tardes y competir directamente contra 'TardeAR' y 'Ahora Sonsoles', que podría estrenarse el próximo mes de abril y cuyo nombre se ha filtrado que sería 'La familia de la tele'.

Aunque se ha rumoreado hasta la saciedad que podría ser la 'reencarnación' de 'Sálvame', fuentes cercanas aseguran que no copiará el modelo de 'Ni que fuéramos... Shhh', sino que apostará por combinar actualidad rosa y social con humor y entrenimiento familiar, siempre alejado de la polémica. Eso sí, presentado por Aitor Albizua, uno de los rostros más populares de TVE y al frente de 'Cifras y letras', contará con buena parte de las estrellas del desaparecido programa de Mediaset, como María Patiño -copresentadora del formato junto al vasco y a Inés Hernand-, Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros o Lydia Lozano. Una nueva y revolucionaria apuesta para revolucionar las tardes de La 1 sobre la que por primera vez se ha pronunciado Albizua ante los micrófonos de Europa Press, apostando por la prudencia y la discreción cuando le hemos preguntado por su nuevo proyecto junto a algunos de los tertulianos más emblemáticos de la pequeña pantalla: "Bueno, veremos. Veremos, veremos. Me encantaría poder deciros algo, pero yo no puedo confirmar a día de hoy nada. Estoy en 'Cifras y Letras'. Estoy súper contento de estar en este momento de RTVE, que es la leche. Y orgulloso y feliz de que cuenten conmigo para otros proyectos, pero a tope con 'Cifras y Letras'... Ojalá podamos hablar dentro de un tiempo".

El programa 'Ni que fuéramos Shhh' ha anunciado en directo que su etapa en TEN termina:

"Faltan ocho días para que suceda algo extraordinario en televisión. Una noticia que nos hará inmensamente feliz, pero que también nos dejará cierta sensación de tristeza y añoranza. En 8 días acaba esta locura increíble, que nos ha mantenido vivos cuando todo era oscuro. En solo 8 días, Ni que fuéramos Shhh... se irá de viaje. Pero su espíritu nunca morirá. No vamos a volver a dejar huérfanos a los 844.000 espectadores únicos que nos ven en directo cada tarde", leía muy emocionada Belén Esteban. "Nos vamos de viaje para embarcarnos en una nueva aventura apasionante. Si esto va a suceder es gracias a nuestros espectadores y espectadoras, y a la ingente conversación social generada durante estos meses. Gracias, muchas gracias. Toca hacer maletas de nuevo e iniciar una nueva etapa. Una nueva mudanza ilusionante y llena de esperanza, pero antes tenemos seis programas por delante. Seis días de factos y despedidas que culminarán el día 27, el último show de 'Ni que fuéramos Shhh'", concluía.

Una etapa que "no ha sido fácil" porque "a lo primero fue duro", pero "poco a poco, creo que entre todos nosotros, este pisito se convirtió en un pisazo... con nuestras malas caras, nuestros días malos y nuestros días buenos", comentaba 'La Patrona'.

¿Qué ha sido de Toño Sanchís?

A Belén Esteban hay dos nombres asociados. Uno, evidentemente, es el de Jesús Janeiro, Jesulín, con el que tiene una hija en común y sobre el que ha hablado a lo largo de todos estos años. El otro es el de Toño Snachís, su ex representante. Alejado del foco mediático desde que perdió el juicio contra Belén Esteban en 2018 y fue condenado a pagar 600.000 euros a la 'princesa del pueblo', Toño Sanchís reaparecía hace unas semanas ante las cámaras y, sin pelos en la lengua, y se acordaba de la que durante años fue su representada lanzándole un demoledor dardo por el complicado momento que atravesaba la cexolaboradora desde el final de 'Sálvame'.

"Paso. Pasa palabra" aformaba rotundo Toño cuando las cámaras de Europa Press le preguntaban por Belén, a la que le dedicaba una durísima sentencia: "Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. No hay que alegrarse nunca del mal ajeno, mira luego como te vuelve. Yo le deseo mucho trabajo a todo el mundo, siempre, a todo el mundo. No como a mí que no me lo deseaban" aseguraba sin nombrar a La Patrona, pero dejando claro que toda relación con ella está completamente rota. Sobre cómo se encuentra tras haber tocado fondo por su derrota en los juzgados frente a 'la' Esteban, su exmanager confesaba que "estoy tranquilo, muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo y bien. Estoy en otra fase, dentro de lo audiovisual, ahora estoy produciendo teleseries y muy bien".

"Creo que no hay que resetear las cosas, hay que resetearse la cabeza, las cosas tienen que estar ahí y saber hacia dónde vas, lo que quieres y en ese sentido lo tengo muy claro, estoy bien. Hay cosas que no se olvidan, no es tan fácil olvidar, pero se apartan, porque el día a día tiene que seguir" añadía, reconociendo que aunque en su día lo pasó muy mal, "ahora estoy en otro modo totalmente distinto y muy bien, contento y trabajando. Dándolo todo".