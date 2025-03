Qué es la levadura de cerveza y por qué debes tomarla si quieres que te crezca más rápido el pelo

Muchas de nosotras hemos pasado por ese momento en el que, impulsadas por un cambio de look o simplemente por curiosidad, decidimos cortar nuestro pelo. Poco después, nos invade el arrepentimiento al ver que no crece tan rápido como quisiéramos o que no nos queda tan bien como creíamos.

Existen varios trucos naturales, sencillos y efectivos que pueden ayudar a estimular el crecimiento capilar, para así recuperar la melena larga y, además, saludable en menos tiempo que lo habitual.

La levadura de cerveza es un suplemento natural rico en vitaminas B, proteínas y minerales. Estos elementos son senciales para la regeneración y el fortalecimiento del cabello. Si lo consumimos regularmente, aporta biotina, que es un nutriente clave para mejorar la estructura capilar, evitar el debilitamiento y asegurar un crecimiento fuerte o saludable.

Se puede tomar en forma de pastillas o polvo, añadiéndola a batidos, yogures e incluso ensaladas. Muchas de las personas que incluyeron la levadura de cerveza a su dieta han notado que el cabello les crece más rápido, con más brillo y más fuerte.

Una de las influencers de moda más relevantes de España, Almu Carrión, aseguró que tomar este complemento hizo que notara mucho más el crecimiento de su cabello. En tan solo 6 meses, su pelo pasó de llegar tan solo por encima de los hombros a llegar por debajo de las axilas.

La levadura de cerveza no solo sirve para el crecimiento del pelo, sino que también fortalece y mejora el crecimiento de las uñas y pestañas, así como para prevenir la obesidad, mejorar la digestión y ayudar a ganar masa corporal e, incluso, controla los niveles de colesterol y azúcar en sangre.

Otros trucos para acelerar el crecimiento del cabello

Lávate el pelo con menos frecuencia

Lavarse el pelo con menos frecuencia ayuda a su crecimiento porque mantiene los aceites naturales del cuero cabelludo, evitando la sequedad y el quiebre. El lavado diario elimina esta protección natural, debilitando la fibra capilar y estimulando la producción excesiva de grasa, lo que puede hacer que el cabello luzca más sucio. Además, reducir los lavados protege la cutícula capilar, evitando daños por productos agresivos y calor. También permite que el cuero cabelludo se oxigene mejor, favoreciendo un crecimiento más saludable. Lo ideal es espaciar los lavados cada dos o tres días y usar productos suaves sin sulfatos.

Usa ronquina

La ronquina es un tónico capilar muy popular gracias a sus propiedades estimulantes y fortalecedoras. Su fórmula suele incluir extractos de romero y quina, dos ingredientes conocidos por mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y fortalecer el folículo piloso. Al aplicar la ronquina mediante masajes en la raíz del cabello, se consigue una mayor oxigenación, lo que puede favorecer un crecimiento más rápido y reducir la caída. Además, este tónico ayuda a combatir la caspa y el exceso de grasa, manteniendo el cuero cabelludo más saludable y equilibrado.

Si sueles peinarte con "clean looks", Almu Carrión te recomienda que, en vez de utilizar gomina para fijar el pelo, utilices la misma ronquina, que puede hacer el mismo efecto.

Masaje capilar y remedios caseros

Uno de los métodos más efectivos es el masaje capilar con aceites naturales como el de coco, ricino, almendras o romero. Masajear el cuero cabelludo con estos aceites estimula la circulación sanguínea y fortalece los folículos pilosos. Para mejores resultados, calienta un poco de aceite y masajea con movimientos circulares durante 5-10 minutos antes de lavar tu cabello.

Otro remedio casero popular es el enjuague con agua de arroz, ya que contiene aminoácidos y vitaminas que fortalecen el cabello y aceleran su crecimiento. Para prepararlo, deja remojar el arroz en agua durante 30 minutos, cuela el líquido y úsalo como enjuague después del champú. También puedes probar la mascarilla de huevo y aceite de oliva, una excelente fuente de proteínas y biotina, esenciales para el crecimiento capilar. Basta con mezclar un huevo con una cucharada de aceite de oliva, aplicarlo en el cabello durante 20 minutos y enjuagar con agua fría.

El zumo de cebolla es otro ingrediente que estimula el crecimiento capilar gracias a su alto contenido en azufre, el cual promueve la producción de colágeno. Para aplicarlo, extrae el jugo de una cebolla y distribúyelo en el cuero cabelludo, dejándolo actuar durante 15 minutos antes de lavar con un shampoo suave. Además, el aloe vera es ideal para fortalecer el cabello y evitar su caída, ya que hidrata el cuero cabelludo y mejora la salud capilar. Aplica gel de aloe vera en la raíz del cabello, déjalo actuar 30 minutos y enjuaga con agua tibia.

Evita aplicar calor

Otro factor clave para el crecimiento del cabello es evitar el uso excesivo de calor y productos químicos. Las planchas, secadores y tintes pueden debilitar la fibra capilar, por lo que es recomendable secar el cabello al aire libre y optar por productos naturales.

Lleva una alimentación saludable

Además, llevar una dieta rica en biotina, hierro, zinc y vitaminas A, B, C y E ayuda a fortalecer el cabello desde el interior. Alimentos como huevos, pescado, frutos secos, espinacas y aguacate son excelentes aliados para el crecimiento capilar. También es importante cortar las puntas cada 6-8 semanas para evitar la rotura y mantener el cabello sano.