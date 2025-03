Sofía Suescun se afianza en Socialité: esto es lo que ha tenido que hacer para llegar al trabajo

Sofía Suescun debutó como copresentadora en Socialité hace una semana y, contra lo que muchos podían pensar, sigue trabajando en el programa. La navarra se une así al tándem encabezado por María Verdoy y Antonio Santana. "Tiene una sección por los seguidores que tiene", reprochaban los fans del formato de Telecinco en X (antiguo Twitter). Otros pensaban que solo se trataba de una aparición puntual. Pero no, Sofía Suescun forma parte de los trabajadores del programa.

"Sofía de vuelta en socialité", anunciaban desde el programa en redes sociales para dejar claro que el fichaje es real. A lo que muchos respondían "qué mal lo hace". Pese a las críticas, la incorporación de Suescun es una apuesta firme.

Este domingo, Sofía Suescun se presentó en el plató junto a su novio, Kiko Hernández, para cumplir con sus obligaciones. Ha sido un fin de semana duro. Ambos estuvieron en el Festival de Cine de Málaga y, sin apenas tiempo, viajaron a Madrid para acudir a Socialité. A las 8 de la mañana llegaba a la capital y se iba directa al trabajo.

"Es la presentadora más guapa", comentaba Hernández sobre su novia, que estudiaba el guion antes de su intervención detrás de las cámaras.

Suescun saltó a la fama en 2015 tras su victoria en Gran Hermano 16, participó posteriormente en Mujeres y hombres y viceversa y se alzó con la victoria en Supervivientes 2018, lo que la coronó como reina de los realities al ser la única que ha ganado estos dos títulos. También ha sido concursante en Gran Hermano Dúo, Solo/a, Ven a cenar conmigo y Supervivientes All Stars.

La influencer no para de trabajar. A su nuevo fichaje televisivo se suman todas las colaboraciones con marcas que tiene a través de sus redes sociales. En Instagram no hay semana que no tenga ninguna camapaña. No es de extrañar. Más de un millón y medio de personas la siguen.

La boda de Sofía Suescun

Kiko desvelaba a la prensa en el Festival de Cine de Málaga que "sí" tienen planes de futuro juntos y que darse el 'Sí, quiero' es uno de ellos: "Hombre, claro que sí. Todo llegará" y anunciaba que "este es el año"... por lo que quizás sea en este 2025 cuando los dos sellen su amor.

Aunque bromeaba con el lugar donde casarse, el colaborador de televisión confesaba que "no lo hemos pensado tampoco", pero lo que sí quieren es "una boda en la que haya felicidad, en la que esté nuestra gente y que seamos felices, y estemos así de sonrientes".

Por su parte, Sofía comentaba que "vivimos todos los días nuestra vida" como si fueran "únicos", demostrando así que aprovechan al máximo todo el tiempo que tienen para seguir consolidando su historia de amor.