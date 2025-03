Anabel Pantoja se recupera tras la dolorosa separación de su bebé: "Todo en orden"

Anabel Pantoja ha puesto punto y final a una etapa muy importante de su vida y, cuatro meses después del nacimiento de su hija Alma, ha dicho adiós a su piso en Madrid para instalarse definitivamente en Gran Canaria. Desde que se convirtió en madre no había pisado la capital y, teniendo en cuenta el gasto extra que suponía mantener una vivienda que no necesitaba, ha tomado la dura pero necesaria decisión de desprenderse del que ha sido su refugio en los últimos años. A su vuelta ha querido dejar claro a sus seguidores cómo está. "Todo en orden", comentó para informar que estaba de vuelta en casa junto a su familia.

La semana pasada la influencer se separaba por primera vez de su pequeña y, acompañada por uno de sus mejores amigos de Sevilla y por su madre Merchi Bernal, viajaba a Madrid para hacer la mudanza. Un momento muy emotivo que, de regreso en su residencia de Arguineguín con David Rodríguez y su hija, ha querido compartir con sus seguidores con un vídeo resumen de cómo han sido las primeras 48 horas que ha pasado lejos de Alma desde que llegó al mundo el pasado 23 de noviembre.

"Es el primer día en cuatro meses que me separo 48/24 horas de mi niña. Voy de Córdoba a Madrid. Voy a realizar la mudanza, dejo el piso de la capital porque no estoy casi yendo. Hacía seis meses que no pisaba Madrid. Hoy finalizo una etapa y espero que no sea para siempre", ha explicado la sobrina de Isabel Pantoja, confesando que aunque nunca le gustó vivir en la capital "le he cogido mucho cariño".

"Este piso ha sido mi refugio y mi hogar. Pero tocaba recoger recuerdos y volver" ha añadido, sin poder contener las lágrimas al mostrar partes de su casa, como su cama, su sofá o su vestidor, cada vez más vacíos de sus recuerdos que, con la ayuda de una empresa de mudanzas, se ha llevado a Sevilla, a Córdoba y a Canarias.

Un viaje exprés a Madrid en el que, entre caja y cada de la mudanza, también ha sacado un hueco para ver a algunos de sus mejores amigos, como Belén Esteban -acompañada por su marido Miguel-, Susana Bicho, José Obando o Pedro Ramírez Rey, que como ha asegurado "me dan energía" y fuerzas renovadas para afrontar con una sonrisa su adiós a la capital.

De regreso a Córdoba una vez había cumplido con el objetivo por el que se separó por primera vez de Alma, una sorpresa esperaba a Anabel en la estación del AVE. David -que la recibió haciendo un gesto de un corazón con la mano al verla- y su pequeña en el carrito, "llegar y ver esto no tiene precio" ha reconocido, feliz por reencontrarse con su familia tras hacer la mudanza.

Juntos de nuevo, la influencer y el fisioterapeuta han regresado a Gran Canaria, como la prima de Kiko Rivera ha compartido este domingo en sus historias de Instagram, presumiendo de las espectaculares vistas al Océano que tiene desde su habitación, del primaveral look que le ha puesto a su pequeña -con un vestido amarillo y unas mini Converse-, o de su tostada con aguacate y pavo en la terraza de su domicilio. "Todo en orden" ha afirmado feliz por estar de nuevo en casa con su pareja y su niña.

Una tranquilidad familiar que podría aumentar en los próximos días, ya que todo apunta a que la resolución de la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba cuando fue ingresada de urgencia el pasado 11 de enero podría llegar a su fin de manera inminente. Y es que según ha contado Leticia Requejo en 'TardeAR' el jueves pasado David recibió la llamada de su abogado para comunicarle que su causa se va a archivar en un plazo de entre 3 y 4 semanas.